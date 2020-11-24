مستشفيات جامعة عين شمس: نقوم بتصنيع المستلزمات الوقائية لمواجهة كورونا

قالت الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس إن الجامعة منذ 2015 تضم ورشة للخياطة تابعة لمستشفيات جامعة عين شمس تتولى تغطية احتياجات المستشفيات من الفرش الجراحى للأنواع المختلفة من العمليات الجراحية وورق التعقيم والمفروشات للمستشفيات وخلال الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد زاد احتياج المستشفيات مع وجود نقص فى هذه المستلزمات بالسوق فتم التوجه لتحسين جودة خدمة هذه الورشة فى محاولة لتغطية أكبر قدر من مستلزمات المستشفيات بجانب إنتاج الكمامات الوقائية أحادية الاستخدام بما غطى جزء كبير من احتياجاتنا.





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وأشارت عبده خلال تصريحاتها لصدي البلد إلى ان الجامعة تقوم بإنتاج كميات كبيرة من المستلزمات الوقائية حتى الاكتفاء الذاتي موضه أنه يتم إتباع القواعد الصحية للنظافة مع العاملين من ارتداء الكمامات أثناء عمليات الإنتاج لافتا إلى أن الجامعة تضم ورشتين أحدهما فى المستشفيات الجامعية والأخرى فى مستشفى عين شمس التخصصى.





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وأكدت ، أنه تم تنظيم حملات توعوية داخل الجامعة، للطلاب والموظفين، من خلال فريق مكافحة العدوى بمستشفيات كلية الطب، مشيرة إلى أنه تم توزيع منشورات توعوية على الطلاب والموظفين حول الفيروس وكيفية تجنب الإصابة بهن كما تم عقد عدة ندوات تعريفية بالفيروس بالعديد من الكليات، لمحاولة نشر الوعي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بأعراض المرض، وفترة الحضانة وكيفية العزل المنزلي.







وأضافت إنه في حالة ظهور أعراض على أي من الأطقم الطبية أو أحد العاملين يعزل في المنزل حتى تنتهي الأعراض تماما اما في حالة ثبوت ايجابية الفيروس يتم عزله في مستشفى العبور الخاصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا من هيئة أعضاء التدريس مشيرا الى انه يمكن الي الرجوع الي عمله في حالة ثبوت سلبية حالته .





وأشار نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس إلى أنه لا يمكن تحديد حدة الفيروس في الأيام المقبلة كيف تكون منوها انه من الطبيعي وجود اصابات في جميع القطاعات ولكن ضرورة السيطرة على الموقف واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بشكل تام.



