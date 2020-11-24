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فن

أخبار الفن.. وفاة والدة ياسمين رئيس.. حقيقة عودة شمس البارودي للتمثيل.. وإدانة زوج نانسي عجرم

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها.


وفاة والدة ياسمين رئيس بعد صراع مع المرض


رحلت منذ قليل عن عالمنا والدة الفنانة ياسمين رئيس بعد صراع مع المرض. 


هل تعود شمس البارودي إلى التمثيل مرة أخرى؟.. حسن يوسف يجيب


نفى الفنان حسن يوسف، ما تم تداوله خلال الفترة الماضية، عن عودة زوجته شمس البارودي إلى التمثيل مرة أخرى.

رغدة لـ صدى البلد: رحيل أحمد زكي ترك فراغا كبيرا بداخلي


تحدثت الفنانة رغدة عن علاقتها بالفنان الكبير أحمد زكي، وقالت في تصريحات لـ صدى البلد أن بينها وبين الراحل علاقة طويلة جدا لن تكفيها كلمات، وأكدت أنه ترك فراغا كبيرا بداخلها.


وكانت قد كشفت الفنانة رغدة عن طريقة تعاملها في ظل وجود فيروس كورونا، وقالت رغدة لـ"صدى البلد": أنا مبتعدة عن الناس تماما منذ أن أعلنوا عن وجود كورونا، وأخدم نفسي بنفسي، وأتواصل مع المحبين من خلال تطبيق سكايب، حتى أولادي حينما يزوروني لا يأتوا إلا بعد أن يخضعوا لتحليل كورونا.


وتابعت": أعقم المنزل باستمرار، وسأظل هكذا حتى يخرج اللقاح، خاصة أن لدى حساسية بين تغيير الفصول.


صدمة لـ نانسي عجرم.. اتهام زوجها بالقتل العمد والعقوبة من 15-20 سنة سجنا


أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره بحق زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، والذي قضى بإدانة الهاشم بجناية القتل، إعتمادا على (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عامًا، وأُحيل الملف إلى محكمة الجنايات"، وذلك بناء على ما نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

نسل الأغراب.. أحمد السقا مع أمير كرارة بالزي الصعيدي على أفيش المسلسل


طرحت شركة سينرجي للإنتاج الفني -المنتجة لمسلسل نسل الأغرب- الأفيش الدعائي الأول للمسلسل المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام المُقبل 2021. 

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