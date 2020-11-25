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تعليم

اليوم.. انطلاق حملة توعية روتاري من زراعة عين شمس

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
كلية زراعة عين شمس
كلية زراعة عين شمس
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حسام الفقي
يطلق نادى روتارى التحرير بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة عين شمس حملة توعية بيئية من المقرّر أن تجوب جميع محافظات مصر.

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ويأتي ذلك تحت رعاية المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة من مؤسسات المجتمع المدنى يطلق نادى روتارى التحرير بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة عين شمس .

تعقد أول الندوات البيئية بكلية الزراعة جامعة عين شمس اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وتحمل عنوان "دور الشباب في الحفاظ علي البيئة".

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قرارا بتجديد تعيين أ.د. أحمد جلال جاد عميدا لكلية الزراعة بجامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات.

وقد حصل الدكتور  أحمد جلال السيد جاد أستاذ تربية ووراثة الدواجن بكلية الزراعة جامعة عين شمس  على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية عام ٢٠٠٧، كما حصل  سيادته على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ، بالإضافة الى  فوزه بجائزة البحوث المتميزة من جامعة عين شمس ٢٠٠٣.

وقد نشر ١١٠ أبحاث فى مجلات دولية ومحلية ومؤتمرات ، كما قام بتأليف ١٥ كتابًا علميًا فى مجالات متنوعة.

وتقلد العديد من المناصب منها: مدير مركز التعليم المفتوح جامعة عين شمس لمدة خمس سنوات ، وكيل كلية الزراعة لخدمة المجتمع ٢٠١٦، عميد زراعة عين شمس من ٢٠١٧.

وحصل على عضوية العديد من اللجان العلمية والفنية بوزارة الزراعة وأكاديمية البحث العلمى والمركز القومى للبحوث ، كما شارك كخبير فى العديد من المشاريع القومية الاستزراع السمكي واستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى مشاركته مع منظمة الإيسيسكو فى وضع خطة تطوير التعليم العالي بالوطن العربى.

وقال الدكتور" أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، أن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية ، لافتًا الى انتظام الطلاب علي اداء امتحانات الميدتيرم وفقًا للجداول الموضوعة من إدارة الكلية.

وأضاف "جلال" في تصريحات خاصة لموقع " صدى البلد " أن الأنشطة الطلابية تسير بشكل جيد من خلال الحرم الجامعي وذلك بالحفاظ علي التباعد الإجتماعي وتقليل أعداد الطلاب بنسبة تصل الى 25% من داخل الحرم الجامعى ،مشيرًا الي ممارسة الانشطة النظرية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
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