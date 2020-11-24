ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سر أزمة الإسماعيلي مع عبدالرحمن مجدي وطلبه الرحيل لبيراميدز.. "خاص"

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:15 م
عبدالرحمن مجدي
عبدالرحمن مجدي
Advertisements
نانسي القاضي
اقترب عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ولاعب المنتخب الأوليمبي، من الرحيل بشكل نهائي عن قلعة الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وكان مصدر مقرب من "اللاعب" صرح لموقع "صدى البلد" بأن السبب وراء طلب اللاعب الرحيل من الإسماعيلي، هو عدم تقدير مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان له، حيث رفض المجلس تعديل عقده للفئة الأولى مساواة مع لاعبي الفريق، خاصة وهو لاعب بالمنتخب الأوليمبي.


وأضاف "المصدر" أن اللاعب يتبقى في عقده موسمان، وكان يتمسك بالاستمرار ضمن صفوف فريقه، إلا أن الإدارة استقرت على رحيله، في حالة حصوله على عرض مالي يليق بلاعبه. وكان الإسماعيلي فاز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى الودية التى جمعتهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ، ضمن الاستعداد لخوض مسابقة الدورى الممتاز.


طلائع الجيش تقدم عن طريق مهاجمه ناصر منسى من انفراد صريح فى اللحظات الأولى من المباراة ، قبل أن يتعادل أحمد مصطفى فى الدقيقة العاشرة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء ومع بداية الشوط الثانى سجل شيلونجو ثانى أهداف الدراويش من انفراد سكن الجبهة اليسرى لشباك حارس الجيش. الودية شهدت الظهور الأول للانجولى ارى بابل الوافد الجديد.  


الفريق بدأ بتشكيل كل من .. محمد مجدى حارس مرمى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، أحمد أيمن ، محمود البدرى فى الدفاع ، نادر رمضان ،دونجا ، مدحت فقوسة ، أحمد مصطفى. فى الوسط أرى بابل ، بنسون شيلونجو فى الهجوم. فى الشوط الثانى شارك كل من كمال السيد وشكرى نجيب ومحمد صادق وأحمد كاستيلو وأحمد مدبولى ومحمد الشامى ومحمد مخلوف ومحمود عبد الله وأحمد عبد الوهاب ومحمد ناصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تقسيمة ودية .. إسماعيلى B يفوز على الفريق الأول تحت أنظار ريكاردو .. صور

المصري يترقب موقف شيلونجو من الإسماعيلي

الإسماعيلي يقترب من إتمام التعاقد مع أحد حراس المرمى الكبار في مصر

المدير الفني والجهاز الإداري لمنتخب البرازيل الأوليمبي يصلون القاهرة.. صور

لاعبو المقاصة يتمكسون بالرحيل عن الفريق

الأهلي والزمالك بالجولتين 12 و13.. جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري

ترشيحاتنا

هل تعود شمس البارودي إلى التمثيل مرة أخرى؟.. حسن يوسف يجيب

بعد كلمة الرئيس .. هل تغلق المدارس والجامعات بسبب كورونا؟ .. الحكومة ترد

الوباء مستمر.. 8 رسائل من السيسي للشعب المصري لمواجهة فيروس كورونا .. فيديو

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدًا بمدارس البحيرة

الاتحاد السكندري يستعد لإعلان أسماء الراحلين عن صفوف زعيم الثغر

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الثلاثة أيام القادمة .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسبوسة بالكاسترد.. خطوة بخطوة

رفع المناعة أبرزها.. 5 فوائد لـ التوت على الصحة

تعرف على مواصفات دودج رام.. وحش البيك أب.. وسعرها في السوق المستعملة.. صور