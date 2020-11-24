ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد.. أمن القاهرة يشنون حملة انضباطية مكبرة بالنزهة ومصر الجديدة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:20 م
الحملات
الحملات
Advertisements
محمد صبري
واصلت أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها فى تطهير شوارع وميادين العاصمة من كافه الاشغالات والمخالفات ، فى محاوله جاده لاعاده المظهر الحضاري للشارع القاهري.

ففى خلال ال ٧٢ ساعه الماضية ، نجحت القوات باشراف اللواءين أشرف الجندي مدير أمن القاهرة ونبيل سليم مدير المباحث فى اعاده الانضباط فى ٥ مناطق وهم " المعادي والزمالك والرحاب ومدينتي والتجمع الخامس ".

 ومساء اليوم الثلاثاء شنت أجهزة الامن حملة ليلية موسعه أستهدفت منطقتى النزهة ومصر الجديدة ،  بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وكافة الأجهزة المعنية بالمديرية  .

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات التي تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإحالتها للنيابة العامة .

وقد عززت تلك الحملات المستمرة خلال الأيام الماضية من شعور المواطنين بالأمن والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع العاصمة .


وكانت أجهزة الامن قد رصدت العديد من المخالفات من خلال المتابعة الميدانية ، بمناطق الزمالك والمعادى و الرحاب ومدينتى والتجمع الخامس ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف مناطق بشكل يومي لاعاده الانضباط فيها ، قامت أجهزة الأمن بالقاهرة بتطهير تلك المناطق من كافه الاشغالات ، وضبط العديد من المخالفات ، وكذا القبض على عدد من الهاربين من أحكام قضائية ، وقضايا تموينية متنوعه .

هذا وسوف تتواصل الحملات بكافة مناطق العاصمة لتحقيق أمن وأمان المواطنين .

يأتي ذلك إستمراراً لجهود مديرية أمن القاهرة في ضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة الإشغالات والتعديات ومجابهة كافة الأنشطة المخالفة وتحقيق الإنضباط المروري بالشوارع والميادين والقضاء على كافة المظاهر العشوائية منعاً لتفاقمها .
شاهد.. أمن القاهرة يشنون حملة انضباطية مكبرة بالنزهة ومصر الجديدة
شاهد.. أمن القاهرة يشنون حملة انضباطية مكبرة بالنزهة ومصر الجديدة
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

5 حالات كورونا.. الكاف يجرى مسحة أخيرة لـ الأهلى والزمالك قبل نهائى إفريقيا

إصابة أبلة فاهيتا بـ فيروس كورونا.. فيديو

أبلة فاهيتا: منى الشاذلي سبب إصابتي بفيروس كورونا

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الثلاثة أيام القادمة .. فيديو

دار الإفتاء: بلع بقايا الطعام أثناء الصلاة يفسدها.. فيديو

بعد زيادة إصابات كورونا في الزمالك والأهلي.. شطة يفجر مفاجأة عن تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. شاهد

Advertisements

بعد كلمة الرئيس .. هل تغلق المدارس والجامعات بسبب كورونا؟ .. الحكومة ترد

إصابة أبلة فاهيتا بـ فيروس كورونا.. فيديو

بعد زيادة إصابات كورونا في الزمالك والأهلي.. شطة يفجر مفاجأة عن تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. شاهد

إصابة جديدة بـ كورونا في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

الأرصاد تحذر .. طقس سيئ يضرب البلاد خلال الفترة القادمة .. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة إلغاء مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك..فيديو

التجاوز مرفوض.. رسالة عاجلة من أحمد موسى لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي القرن

قرار مهم من الجمعية العمومية للأهلي بخصوص مجلس الخطيب

أمطار غزيرة ورياح في 20 منطقة بالجمهورية غدا.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

5 حالات كورونا.. الكاف يجرى مسحة أخيرة لـ الأهلى والزمالك قبل نهائى إفريقيا

نهائي أفريقيا.. تحذير عاجل من الأعلى للإعلام لجماهير الأهلي والزمالك

خاص.. عبد الرحمن مجدي يفاضل بين الاهلي وبيراميدز بعد إنهاء علاقته بالإسماعيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسبوسة بالكاسترد.. خطوة بخطوة

رفع المناعة أبرزها.. 5 فوائد لـ التوت على الصحة

تعرف على مواصفات دودج رام.. وحش البيك أب.. وسعرها في السوق المستعملة.. صور