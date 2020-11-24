شاهد.. أمن القاهرة يشنون حملة انضباطية مكبرة بالنزهة ومصر الجديدة

واصلت أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها فى تطهير شوارع وميادين العاصمة من كافه الاشغالات والمخالفات ، فى محاوله جاده لاعاده المظهر الحضاري للشارع القاهري.





ففى خلال ال ٧٢ ساعه الماضية ، نجحت القوات باشراف اللواءين أشرف الجندي مدير أمن القاهرة ونبيل سليم مدير المباحث فى اعاده الانضباط فى ٥ مناطق وهم " المعادي والزمالك والرحاب ومدينتي والتجمع الخامس ".





ومساء اليوم الثلاثاء شنت أجهزة الامن حملة ليلية موسعه أستهدفت منطقتى النزهة ومصر الجديدة ، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وكافة الأجهزة المعنية بالمديرية .





وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات التي تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإحالتها للنيابة العامة .





وقد عززت تلك الحملات المستمرة خلال الأيام الماضية من شعور المواطنين بالأمن والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع العاصمة .









وكانت أجهزة الامن قد رصدت العديد من المخالفات من خلال المتابعة الميدانية ، بمناطق الزمالك والمعادى و الرحاب ومدينتى والتجمع الخامس ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف مناطق بشكل يومي لاعاده الانضباط فيها ، قامت أجهزة الأمن بالقاهرة بتطهير تلك المناطق من كافه الاشغالات ، وضبط العديد من المخالفات ، وكذا القبض على عدد من الهاربين من أحكام قضائية ، وقضايا تموينية متنوعه .





هذا وسوف تتواصل الحملات بكافة مناطق العاصمة لتحقيق أمن وأمان المواطنين .





يأتي ذلك إستمراراً لجهود مديرية أمن القاهرة في ضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة الإشغالات والتعديات ومجابهة كافة الأنشطة المخالفة وتحقيق الإنضباط المروري بالشوارع والميادين والقضاء على كافة المظاهر العشوائية منعاً لتفاقمها .

