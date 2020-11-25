للمرة الأولى.. انطلاق المنتدى الأسفيري للطاقة الشمسية بالتعاون بين البحث العلمي والسودان.. اليوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع اتحاد مجالس البحث العلمى العربية، يعلن الاتحاد بتنظيم المنتدى الأسفيرى الأول "أهمية الطاقة الشمسية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" بالتعاون مع المركز القومى لأبحاث الطاقة بالسودان يوم 25 نوفمبر بالخرطوم محاور المنتدى:





استخدام الطاقة الشمسية فى الأمن الغذائى





استخدام تقنية النانو فى تطبيقات الطاقة الشمسية





اقتصاديات الطاقة الشمسية





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وأوضحت الأكاديمية أنه بذلك يكون آخر موعد للتسجيل وقبول الأوراق العلمية 15 نوفمبر2020، وستتحمل الجهات المنظمة للمنتدى نفقات الإقامة للمرشح الذى تقبل ورقته، وتتحمل الجهات المرشحة نفقات السفر لمرشحيها، ولن تتحمل الأكاديمية أي نفقات.





وفي سياق آخر كانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه في إطار تعاون الأكاديمية مع مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات في الشرق الأوسط SESAME تعلن الأكاديمية عن طلب المركز تعيين أحد المتخصصين لوظيفة عالم لخط الإشعاع الثاني بدايةً من شهر أبريل 2021 بالمركز في الأردن (لمدة 3 سنوات).





وأوضحت أن من مهام الوظيفة:

- المساهمة في مساعدة المستخدم في أنشطة البحث الداخلية.

- توفير دعم يومي عالي الجودة للمستخدمين الخارجيين من خلال توجيه المستخدمين في إعداد و تأمين الظروف التجريبية المثلى أثناء التجربة وتقديم المساعدة التحليلية والمناقشة العلمية والمرحلة التحليلية.

- التعاون من أجل تطوير المحطة التحليلية

- بناء برنامج بحث خاص بالمرشح

المشاركة في تقديم مقترحات لوكالات التمويل المناسبة وإنشاء تعاون بحثى جديد.

بينما أشارت إلى أن المؤهلات المطلوبة لدى المرشح :

- أن يكون المرشح حاصلا على دكتوراه فى الفيزياء او الكيمياء او أي مجال ذات صلة.

- أن يكون المرشح لديه خبرة فى صيانة او تشغيل أجهزة Powder diffraction data analysis package

- خبرة مثبتة في صيانة وتشغيل X-ray Powder diffraction instrumentation

- آخر موعد لاستيفاء استمارة الوظيفة 16 فبراير 2021

ولمزيد من التفاصيل ولاستيفاء استمارة الوظيفة يرجى زيارة : https://www.sesame.org.jo/node/682





بينما فى إطار تعاون الأكاديمية مع مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسطSESAME تعلن الأكاديمية عن طلب المركز تعيين أحد المتخصصين لوظيفة عالم لخط الإشعاع الثانى بداية من شهر أبريل 2021 بالمركز بالأردن (لمدة ثلاث سنوات).





وأضافت أن من مهام الوظيفة:





- المساهمة فى مساعدة المستخدم فى أنشطة البحث الداخلية





- توفير دعم يومى عالى الجودة للمستخدميين الخارجيين من خلال توجيه المستخدميين فى إعداد و تأمين الظروف التجريبية المثلى أثناء التجربة وتقديم المساعدة التحليلية والمناقشة العلمية والمرحلة التحليلية





- التعاون من أجل تطوير المحطة التحليلية.





- بناء برنامج بحث خاص بالمرشح





- المشاركة فى تقديم مقترحات لوكالات التمويل المناسبة وإنشاء تعاون بحثى جديد.





والمؤهلات المطلوبة لدى المرشح :





- أن يكون المرشح حاصلا على دكتوراه فى الفيزياء او الكيمياء او اى مجال ذات صلة.





- أن يكون المرشح لديه خبرة فى صيانة او تشغيل أجهزة Powder diffraction data analysis package





- خبرة مثبتة فى صيانة وتشغيل X-ray Powder diffraction instrumentation





- آخر موعد لاستيفاء استمارة الوظيفة 16 فبراير 2021









ولمزيد من التفاصيل ولاستيفاء استمارة الوظيفة يرجى زيارة : https://www.sesame.org.jo/node/682





ونظمت أمس أكاديمية الشباب المصرية للعلوم فاعلية يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2020 فى الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا على منصة Zoom برعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وجامعة النيل الأهلية ومركز دعم الابتكار التكنولوجي، والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، فى البداية يستعرض الحدث نبذة عن أكاديمية الشباب العلوم ودورها فى مجتمع البحث العلمى والمجتمع المدنى ودور مكتب التايكو فى جامعة النيل .



