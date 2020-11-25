اليوم.. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تنظم دورة حول العمل تحت الضغوط النفسية

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.





تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.





ومن هذه الدورات دورة حول العمل تحت الضغوط النفسية، يومي الأربعاء والخميس 25 - 26 نوفمبر





وذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.





كما يأتي تنظيمها بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه.. شملت هذه البرامج التدريبية 10 دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة كل دورة تقام على مدار يومين، وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس.





جدير بالذكر أنه قد نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان «ماراثون» سباق دراجات هوائية ضم مجموعة من الطلاب من مختلف كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.





ويأتي انطلاق «ماراثون» سباق الدراجات الهوائية في ظل دعم جامعة حلوان الأنشطة الرياضية حتى تكون أسلوب حياة، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية لديهم من خلال ركوب الدراجات، في ظل خطة شاملة ومتكاملة للأنشطة الطلابية يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي الجديد، وعلى رأسها الأنشطة الرياضية التي تأتي على قائمة الأولويات، وذلك لدورها الهام في خلق روح التنافس الشريف، وإعداد جيل من الشباب يتسم بالنشاط والحيوية والأخلاقيات الحميدة.





وتعمل إدارة النشاط الرياضي في الجامعة على تشجيع طلاب الجامعة على ممارسة الرياضة التي تدعم قدراتهم وتنمي مواهبهم وتعمل على خلق نوع من التواصل والألفة بينهم وذلك تحت إشراف الأستاذ ايمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي وفريق عمل متكامل ومتعاون بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.



