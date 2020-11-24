بعد توجيه السيسي بعلاجها.. السيدة عزيزة: الرئيس أب لنا ونحن أولاده.. فيديو

علقت السيدة عزيزة على قرار الرئيس بتحويل ابنته لمستشفى سرس الليان بالمنوفية قائلة أنه أصبح لدي فرحة كبيرة عندما استجاب الرئيس السيسي لحالتي فقد أعاد لي لأمل مرة أخرى في الحياه ,





وأضافت عزيزة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي أنني شعرت بانني ولدت من جديد مشيرا أن فرحتي كانت كبيرة بعد تلك الإستجابة.





وتابعت السيدة عزيزة أن الزيادة فى الوزن حدثت خلال ال 6 سنوات الماضية ولدي أمراض ضغط وغيرها الكثير مؤكدة أن نفسيتي كانت سيئة

وكنت فاقدة الأمل خلال تلك السنوات وكانت نفسيتى سيئة خلال تلك الفترة.





وأشارت عزيزة إلى أنني بكيت عندما ذهب ابني إلى المدرسة لاننى لم اتمكن أن اكون معه واشكر كل شخص ساعدني مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أب لنا ونحن أولاده.