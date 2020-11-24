بعد توجيه السيسي بعلاجها.. السيدة عزيزة: الرئيس أب لنا ونحن أولاده.. فيديو

علقت السيدة عزيزة على قرار الرئيس بتحويل ابنته لمستشفى سرس الليان بالمنوفية قائلة أنه أصبح لدي فرحة كبيرة عندما استجاب الرئيس السيسي لحالتي فقد أعاد لي لأمل مرة أخرى في الحياه ,
وأضافت عزيزة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي أنني شعرت بانني ولدت من جديد مشيرا أن فرحتي كانت كبيرة بعد تلك الإستجابة.
وتابعت السيدة عزيزة أن الزيادة فى الوزن حدثت خلال ال 6 سنوات الماضية ولدي أمراض ضغط وغيرها الكثير مؤكدة أن نفسيتي كانت سيئة
وكنت فاقدة الأمل خلال تلك السنوات وكانت نفسيتى سيئة خلال تلك الفترة.
وأشارت عزيزة إلى أنني بكيت عندما ذهب ابني إلى المدرسة لاننى لم اتمكن أن اكون معه واشكر كل شخص ساعدني مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أب لنا ونحن أولاده.
ووجهت السيدة عزيزة، مواطنة تعاني من السمنة المفرطة، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توجيهه بعلاجها، "أشكر الرئيس السيسي، وربنا يخليك، وإحنا بنحبك ووراك، ودايما تعمر مصر".
وقالت "عزيزة"، أثناء حديثها المتلفز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي المعروض، "ربنا يحبب فيك خلقه ودايما تعمر مصر".
وقالت إحدى أقارب السيدة عزيزة "نشكر الرئيس السيسي وكل من ساهم في علاج عزيزة، وإحنا مش مصدقين أنه سيتم علاج عزيزة".
ومن جانبه، قال فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم التوجه إلى مكان السيدة عزيزة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الخدمات الصحية الملائمة لمرضها".
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببحث حالة عزيزة محمد مجدي، من قرية كفر الدوار بمركز الباجور محافظة المنوفية، والتى تبلغ من العمر ٣٨ عاما، وتعانى من مرض داء الفيل، حيث يزيد وزنها علي ٣٠٠ كجم، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم دعم شهري للسيدة تبلغ قيمته ٢٠٠٠ جنيه، إضافةً إلي تحمل مصروفات تعليم ابنتها إسراء التي تبلغ ٧ أعوام، وتوفير تدريب مهني لنجلها أحمد وإلحاقه بفرصة عمل.
كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي ترميم منزل عزيزة وتأثيثه كاملًا، إضافةً إلى تقديم كل الإعانات الموسمية للسيدة عزيزة ونجليها، موجهة في الوقت ذاته ببحث الحالات المماثلة من مرضى داء الفيل.
وكانت إحدي وسائل الإعلام قد نشرت استغاثة عزيزة، ربة منزل والتي تعاني من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلو جرام، وطالبت بدعم الدولة للعبور من أزمتها المرضية.