بقالها 4 سنين مدخلتش الحمام.. والد السيدة عزيزة: بنتي فرحانة بعد توجيه الرئيس بعلاجها

وجه محمد مجدي، والد السيدة عزيزة التي تعاني من السمنة المفرطة، التحية والشكر إلى الرئيس السيسي؛ على استجابته السريعة وتوجيهه بعلاج ابنته من السمنة المفرطة.





وقال محمد مجدي، في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إنه بعد وفاة زوج ابنتي عزيزة من 6 سنوات بدأت حالتها النفسية تسوء وفجأة لاحظنا زيادة كبيرة في وزنها، وأصيبت بجلطات في رجلها، و بقالها 4 سنين مدخلتش الحمام.





وأضاف محمد مجدي " العلاج مكلف بشكل كبير وحاولنا مساعدتها، ولم يقصر أحد معنا في علاج ابنتي، وعزيزة فرحانة باستجابة الرئيس السيسي".





وفي تصريحات سابقة لها، وجهت السيدة عزيزة، مواطنة تعاني من السمنة المفرطة، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توجيهه بعلاجها، "أشكر الرئيس السيسي، وربنا يخليك، وإحنا بنحبك ووراك، ودايما تعمر مصر".





وقالت "عزيزة"، أثناء حديثها المتلفز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، "ربنا يحبب فيك خلقه ودايما تعمر مصر".





وقالت إحدى أقارب السيدة عزيزة "نشكر الرئيس السيسي وكل من ساهم في علاج عزيزة، وإحنا مش مصدقين أنه سيتم علاج عزيزة".





ومن جانبه، قال فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم التوجه إلى مكان السيدة عزيزة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الخدمات الصحية الملائمة لمرضها".





وتنففيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببحث حالة عزيزة محمد مجدي، من قرية كفر الدوار بمركز الباجور محافظة المنوفية، والتى تبلغ من العمر ٣٨ عاما، وتعانى من مرض داء الفيل، حيث يزيد وزنها علي ٣٠٠ كجم، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم دعم شهري للسيدة تبلغ قيمته ٢٠٠٠ جنيه، إضافةً إلي تحمل مصروفات تعليم ابنتها إسراء التي تبلغ ٧ أعوام، وتوفير تدريب مهني لنجلها أحمد وإلحاقه بفرصة عمل.





كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي ترميم منزل عزيزة وتأثيثه كاملًا، إضافةً إلى تقديم كل الإعانات الموسمية للسيدة عزيزة ونجليها، موجهة في الوقت ذاته ببحث الحالات المماثلة من مرضى داء الفيل.





وكانت إحدي وسائل الإعلام قد نشرت استغاثة عزيزة، ربة منزل والتي تعاني من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلو جرام، وطالبت بدعم الدولة للعبور من أزمتها المرضية.