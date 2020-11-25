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وكيل الصحة بالمنوفية: تقييم شامل لحالة عزيزة وتحديد طرق العلاج.. فيديو

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:03 ص
السيدة عزيزة
السيدة عزيزة
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محمود محسن
أكد فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن عزيزة سيدة مصرية أصيلة تحملت ألم ومعاناة منذ 6 سنوات بعد غياب زوجها وكانت تعاني من مرض داء الفيل.

وأضاف جودة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي عبر فضائية دي ام سي أنه تم عمل الفحوصات اللازمة من أشعة وتحاليل للوقوف على الحالة وتحديد العلاج اللازم.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه سيتم عمل تقييم شامل للحالة وتحديد العلاج سواء عن طريق الجراحات أو أي شيء آخر.

ووجهت السيدة عزيزة، مواطنة تعاني من السمنة المفرطة، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توجيهه بعلاجها، "أشكر الرئيس السيسي، وربنا يخليك، وإحنا بنحبك ووراك، ودايما تعمر مصر".

وقالت "عزيزة"، أثناء حديثها المتلفز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، "ربنا يحبب فيك خلقه  ودايما تعمر مصر".

وقالت إحدى أقارب السيدة عزيزة "نشكر الرئيس السيسي وكل من ساهم في علاج عزيزة، وإحنا مش مصدقين أنه سيتم علاج عزيزة".

من جانبه، قال فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم التوجه إلى مكان عزيزة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الخدمات الصحية الملائمة لمرضها".

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببحث حالة عزيزة محمد مجدي، من قرية كفر الدوار بمركز الباجور محافظة المنوفية، والتى تبلغ من العمر ٣٨ عاما، وتعانى من مرض داء الفيل، حيث يزيد وزنها علي ٣٠٠ كجم، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم دعم شهري للسيدة تبلغ قيمته ٢٠٠٠ جنيه، إضافةً إلي تحمل مصروفات تعليم ابنتها إسراء التي تبلغ ٧ أعوام، وتوفير تدريب مهني لنجلها أحمد وإلحاقه بفرصة عمل.

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي ترميم منزل عزيزة وتأثيثه كاملًا، إضافةً إلى تقديم كل الإعانات الموسمية للسيدة عزيزة ونجليها، موجهة في الوقت ذاته ببحث الحالات المماثلة من مرضى داء الفيل.

وكانت إحدي وسائل الإعلام قد نشرت استغاثة عزيزة، ربة منزل والتي تعاني من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلو جرام، وطالبت بدعم الدولة للعبور من أزمتها المرضية.
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