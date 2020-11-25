وكيل الصحة بالمنوفية: تقييم شامل لحالة عزيزة وتحديد طرق العلاج.. فيديو

أكد فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن عزيزة سيدة مصرية أصيلة تحملت ألم ومعاناة منذ 6 سنوات بعد غياب زوجها وكانت تعاني من مرض داء الفيل.





وأضاف جودة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي عبر فضائية دي ام سي أنه تم عمل الفحوصات اللازمة من أشعة وتحاليل للوقوف على الحالة وتحديد العلاج اللازم.





وتابع وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه سيتم عمل تقييم شامل للحالة وتحديد العلاج سواء عن طريق الجراحات أو أي شيء آخر.



