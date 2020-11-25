عميد كلية الدراسات العليا للطفولة: نستهدف تمكين ذوي الاحتياجات في المجتمع

قالت الدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس أنه تم إنشاء الكلية سنة 1981 بقرار جمهورى وكان اسمها فى ذلك الوقت معهد الدراسات العليا للطفولة موضحة أن الكلية تهتم بكل ما يخص الطفل ومجال الطفولة، وهى عبارة عن ثلاث أقسام علمية الأول القسم الطبى وهو مخصص لخريجى كلية الطب، وقسم الدراسات النفسية الخاص بالأطفال وهو مخصص لخريجي كلية الآداب ، أو كلية البنات قسم علم نفس، ثم الإعلام وهو لخريجى كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وكلية اداب عين شمس قسم إعلام أو كلية بنات .





أضافت الدكتورة هويدا خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن مركز ذوي الاحتياجات الخاصة يعد مركز متخصص رائد على مستوى الجامعات المصرية يقدم الخدمات الطبية والتعليمية المتكاملة لكافة أنواع الإعاقة و يقوم بإجراء البحوث و ينظم الدورات التدريبية و الندوات و المؤتمرات كما يقدم خدمات طبية وتعليمية متكاملة للحد من آثار الإعاقة بأنواعها المختلفة (حركية – سمعية – تخاطب – نفسية – توحد – صعوبات تعلم ) فقد أصبح مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس من المراكز الرائدة في خدمة الأطفال لذوي الإعاقة وذلك عن طريق 34 وحدة متخصصة ويقوم إدارتها أساتذة المتخصصين.





وأشارت إلى أنه تم تنظيم احتفالية تحت عنوان "تمكين ذوى القدرات الخاصة.. لا للتنمر" بالكلية تأتى بالتزامن مع اليوم العالمي الاحتياجات الخاصة مشيرة إلى دور الوحدات الجديدة فى تحقيق التمكين المهني لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع ليكونوا طاقة فاعلة فى بناء المجتمع ؛حيث تقوم إحدى الوحدات بتدريب وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة على صناعة المعقمات والصابون وتقوم الوحدة الأخرى بتدريبهم على أعمال الطباعة المختلفة.





وأوضحت أنه تم إنشاء وحدة التأهيل المهنى الجديدة والتى شارك في تأسيسها نادى روتارى الشروق هليوبلس " والذى تم إنشاؤه هذا العام بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع .



