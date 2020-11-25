أشرف صبحي: مباراة القمة بدون جمهور.. والأهلي والزمالك عليهما دور كبير في نشر الروح الرياضية.. وإحالة أي مخالفات تكشفها لجان التفتيش على الأندية للنيابة

أشرف صبحي: مباراة القمة بدون جمهور.. ومن حق اتحاد الكرة منع أي رئيس نادٍ من حضور المباريات

وزير الرياضة يُشيد بالإعلامي أحمد موسى: يصل لجميع فئات المجتمع بطريقة بسيطة

أشرف صبحي: الأهلي والزمالك عليهما دور كبير في نشر الروح الرياضي

وزير الشباب: نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك بدون جماهير

لا للتعصب.. وزير الشباب: إحالة أي مُخالفات تكشفها لجان التفتيش على الأندية للنيابة

وزير الرياضة يشكر أحمد موسى على مجهوده في مُبادرة "لا للتعصب"



قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه من حق اتحاد الكرة منع رئيس نادٍ من حضور المباريات وتوقيع غرامات.





وأضاف "صبحي"، أنه لا تدخّل حكومي في الجزء المالي أو الاداري بالاندية، متابعًا أنه نسمح لأحد أن يهد كيان مثل النادي الأهلي أو الزمالك.





وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه نحافظ على الكيانات ولا نسمح لأحد بهدم أي نادٍ، مشيرًا إلى أن لا نستهدف شخص أو نادٍ بعينه.





وأكمل الوزير، أنه لا أشاهد أي برامج رياضية لعدم التحيز لأي طرف ولا أحد يتدخل في عملي.





فيما كشف الوزير، حقيقة ما يتردّد بشأن إقامة مباراة نهائي بطولة إفريقيا بين فريقي النادي الأهلي والزمالك بحضور جماهيري.





وقال إنه حتى الآن مباراة الأهلي والزمالك بدون جمهور، متابعا أنه :" لحد دلوقتي مافيش جماهير".





وتابع الوزير، أن لأول مرة سيكون نهائي أفريقية في مصر بين فريقين مصريين، مضيفا أن الفترة الحالية نحرص على توعية الجمهور من خلال وسائل الإعلام، مستدركا أنه :" توجهت إلى كابتن الخطيب لحل أزمة مباراة الأهلي والزمالك".





وأضاف صبحي، أن الأهلي والزمالك عليهما دور كبير في نشر الروح الرياضية بين الجماهير، متابعا أن اتحاد الكرة سينظم مباراة خماسية لقدامي الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة.





وأكمل وزير الشباب والرياضة، أن طلاب جامعة حلوان دعموا مبادرة لا للتعصب، وسنتوجه إلى الجامعات لنشر مبادرة لا للتعصب.





وتابع الوزير، ندعم رياضات البطولة وأن يرفع علم مصر في المحافل الدولية، مضيفا أن الإعلام الشريك القوي في مبادرة لا للتعصب، مستدركا أن الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والمواقع الالكترونية له دور في لا للتعصب، مؤكدا أن القوانين تتيح استقلالية الهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية.





وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه ستتم إحالة أي مخالفات تكشفها اللجان للنيابة، لافتا إلى انه نتحمل الهجوم من البعض من أجل الوطن.





وتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الإعلام مرأة مجتمعية للعمل المؤسسي، ولن نسمح بأي ضغوط للتأثير على أي قرار ولكن لن نصطدم بأحد، مستدركا أن قد الجاء لاتخاذ اجراءات قانونية للرد على أي تجاوزات مسيئة.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه علينا أعباء كبيرة خلال الفترة المقبلة على المستوى الفني والتوعوي والتدريبي.





قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن التعصب ليس في الكرة فقط وإنما في أي قضية، مضيفا أن العمل الرياضي مبني على العمل التطوعي.





وأكد صبحي، أن الرياضة للتنمية تعمل بشكل متميز، مستدركا أنه :"الإعلامي أحمد موسى يصل لجميع طبقات المجتمع في كل مكان بطريقة بسيطة".





وأضاف الوزير، أنه لا تدخل حكومي في الجزء المالي أو الاداري بالاندية، متابعا أنه نسمح لأحد أن يهد كياناً مثل النادي الأهلي أو الزمالك.





وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه نحافظ على الكيانات ولا نسمح لأحد بهدم أي نادي، مشيرا إلى أن لا نستهدف شخص أو نادي بعينه.

وأكمل الوزير، أنه لا أشاهد أي برامج رياضية لعدم التحيز لأي طرف ولا أحد يتدخل في عملي.





قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه لأول مرة سيكون نهائي أفريقية في مصر بين فريقين مصريين، مضيفا أن الفترة الحالية نحرص على توعية الجمهور من خلال وسائل الإعلام.





وأضاف صبحي، أن الأهلي والزمالك عليهما دور كبير في نشر الروح الرياضية بين الجماهير.

وكشف الوزير، عن أنه اتحاد الكرة سينظم مباراة خماسية لقدامي الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة.





وأكمل وزير الشباب والرياضة، أن طلاب جامعة حلوان دعموا مبادرة لا للتعصب، و سنتوجه إلى الجامعات لنشر مبادرة لا للتعصب.





وتابع الوزير، ندعم رياضات البطولة وأن يرفع علم مصر في المحافل الدولية، مضيفا أن الاعلام الشريك القوي في مبادرة لا للتعصب، مستدركا أن الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والمواقع الالكترونية له دور في لا للتعصب، مؤكدا أن القوانين تتيح استقلالية الهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية.





كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن حقيقة ما يتردد بشأن إقامة مباراة نهائي بطولة أفريقيا بين فريقي النادي الأهلي والزمالك بحضور جماهيري.





وقال وزير الشباب والرياضة، إنه حتى الآن مباراة الأهلي والزمالك من دون جمهور، متابعا "لحد دلوقتي مافيش جماهير".





وتابع وزير الشباب والرياضة، لأول مرة سيكون نهائي أفريقية في مصر بين فريقين مصريين، مضيفا أن الفترة الحالية نحرص على توعية الجمهور من خلال وسائل الإعلام، مستدركا "توجهت إلى الكابتن الخطيب لحل أزمة مباراة الأهلي والزمالك".





وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الأهلي والزمالك عليهما دور كبير في نشر الروح الرياضية بين الجماهير.





وكشف وزير الشباب والرياضة، عن أن اتحاد الكرة سينظم مباراة خماسية لقدامي الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة.





قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الدولة تدعم الرياضة لرفع علم مصر في المحافل الدولية، مضيفا أن الإعلام الشريك القوي في مبادرة لا للتعصب.





وأضاف صبحي، أن الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والمواقع الالكترونية لهم دور في لا للتعصب، مؤكدا أن القوانين تتيح استقلالية الهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه ستتم احالة أي مخالفات تكشفها اللجان داخل الأندية والهيئات الرياضية للنيابة، لافتا إلى تحمّل الهجوم من البعض من أجل الوطن.





قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للإعلامي أحمد موسى على مجهوده في مبادرة لا للتعصب بين جماهير قطبي الكرة المصرية.





وقال صبحي، إن هناك استجابة جماهيرية كبيرة لمبادرة لا للتعصب .. مصر أولا، مضيفًا أنه نركز على توعية الشباب ونبذ التعصب.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه علينا أعباء كبيرة خلال الفترة المقبلة على المستوى الفني والتوعوي والتدريبي.



