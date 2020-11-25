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توك شو

أخبار التوك شو.. السيسي للمصريين: سوف نجلب لقاح كورونا للحفاظ على صحتكم.. أبو العينين يهدي جائزة "فخر العرب" لأمهات الشهداء.. وأشرف صبحي: مباراة القمة بدون جمهور

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:32 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها فيما يلي:


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلماء في مختلف أنحاء العالم اجتهدوا إلى أقصى درجة للتوصل إلى لقاح مناسب لفيروس كورونا.


قال النائب محمد أبو العينين رجل الصناعة المصرية، إنه بكل فخر أهدي جائزة فخر العرب إلى كل أم شهيد، مات دفاعا عن الحق، مضيفا أن الشهداء من رجال الجيش والشرطة وقفوا لحماية الأمة العربية بأكملها وضد تفتيت العرب.


قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه من حق اتحاد الكرة منع أي رئيس ناد من حضور المباريات وتوقيع غرامات.


ناشد الإعلامي أحمد موسى، جماهير قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك، نبذ التعصب قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين في نهائي بطولة أفريقيا.


قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الفترة الأخيرة انتشرت أخبار كثيرة عن إصابة أبلة فاهيتا بـ فيروس كورونا، وبالفعل تم التواصل معها لمعرفة حقيقة الخبر.


رد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على سؤال " هل استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي باجتماع رئيس الحكومة موقف المدارس و الجامعات وهل سيناريو الغلق وارد" قائلا إن كل سيناريو وارد وأن الالتزام بالإجراءات سيجنب الدولة الإغلاق، موضحًا " أن كل سيناريو سيكون له رد فعل من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة".


قال الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد إن الهيئة العامة أصدرت بيانا أكدت فيه سوء الأحوال الجوية في الأيام المقبلة.


أكدت نور فتاه التوك توك بالشرقية والتي تبلغ من العمر 12 عاما أنها تقوم ببداية يومها بالذهاب إلى المدرسة وتقوم بمتابعة دروسها مؤكدة انها تعمل على توك توك منذ 3 سنوات مع بداية مرض والدها.


قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت السياحية، إن الملاهي الليلية والديسكوهات تكون تابعة للمطاعم السياحية وكانت تعمل على مدار الساعة ولكن تم تحديد مواعيد غلق لها في الساعة 2 صباحا و3 صباحا بداية من شهر ديسمبر القادم.

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