أبطال أوروبا .. نيمار يقود باريس سان جيرمان للفوز بهدف نظيف على لايزبيج





جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 11 من ضربة جزاء ليقود فريقه للفوز بالمباراة وتحقيق الثلاث نقاط في المجموعة .









وشهد اللقاء ضغطا متواصلا من جانب لاعبي لايزبيج لمحاولة إحراز هدف التعادل وتألق الحارس كيلور نافاس في اللقاء حيث استطاع أن يخرج عدة كرات خارج المرمى ويساهم في فوز فريقه في النهاية.









وبهذه النتيجة ، صعد باريس سان جيرمان إلى المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 8 نقاط ، بينما توقف فريق لايزبيج عند المركز الثالث برصيد 6 نقاط أيضًا بسبب فارق الأهداف.



