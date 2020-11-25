إلهام شاهين تكشف سر وزنها الزائد في حظر تجوال

كشفت الفنانة إلهام شاهين، أن ملامح شخصيتها و"اللوك" الذي ظهرت به في فيلم "حظر تجوال" كان مقصودًا أن تظهر بوزن كبير لكون الدور بطيبعتيه يحكي عن قصة سجينة لمدة 20 عامًا داخل السجون قليلة الحركة ومن ثم فإن زيادة الوزن أمر طبيعي قائلة " واحدة بقالها 20 سنة في السجن قاعدة في أوضة وحيلها مهدود لازم وزنها يبقى كبير".
وأضافت خلال حوارها ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة " أون إي" تقديم الإعلامية لميس الحديدي أن " كنت لابسة بلوفر وحاجات كتيرة فوق بعض عشان أتخن واللبس كان واسع كمان عشان يدي ملامح أكبر واختيار هذه الازياء يعود لـ ناهد نصر الله مصممة الازياء أما بالنسبة للشكل والميكاج والشعر كان اختياري الشخصي لاني فضلت لاخر وقت مش قادرة اقتنع بشكلي انو يتناسب مع طبيعة ست خارجة من السجن بعد عشرين سنة ".
وتابعت : " فكرت في لون الشعر الاسود وعمره ماكان لايق عليا خالص ومكنش جزء مني في طبيعة شكلي ولما فكرت في ده معرفتش افكر فكلمت شقيقتي إيناس شاهين رغم انها ليست جزءًا من العمل وسألتها ورغم أنها كانت مشغولة في عمل آخر وكان التصوير يفصلنا عنه يوم وبالفعل أرسلت لي الباروكة حتى اخترت باروكة أرسلتها لي تظهر مدى القبح وعلامات الزمن على وجه شخصيتي في " حظر تجوال " لكن لون الباروكة كان إسود برضه مما إضطرني ان أجلب صبغة بيضاء لاضافة اللون على شكل الباروكة وعملت ده بنفسي وصورت نفسي باللونين لحد ما إخترت ".
وأكدت أن المخرج عندما رأى إختياري قال لها إنها تبدو في سن السبعين وهذا ليس مطلوبًا في الدور لكون الشخصية من المفترض أن يقع عمرها في بداية الخمسينيات عند خروجها من السجن لكنها أصرت على إختيار شكل يظهر عمر أكبر من عمر الشخصية في العمل التي دخلت السجن في عمر الثلاثين وخرجت في الخمسين ".