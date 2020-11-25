إلهام شاهين تكشف سر وزنها الزائد في حظر تجوال

كشفت الفنانة إلهام شاهين، أن ملامح شخصيتها و"اللوك" الذي ظهرت به في فيلم "حظر تجوال" كان مقصودًا أن تظهر بوزن كبير لكون الدور بطيبعتيه يحكي عن قصة سجينة لمدة 20 عامًا داخل السجون قليلة الحركة ومن ثم فإن زيادة الوزن أمر طبيعي قائلة " واحدة بقالها 20 سنة في السجن قاعدة في أوضة وحيلها مهدود لازم وزنها يبقى كبير".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة " أون إي" تقديم الإعلامية لميس الحديدي أن " كنت لابسة بلوفر وحاجات كتيرة فوق بعض عشان أتخن واللبس كان واسع كمان عشان يدي ملامح أكبر واختيار هذه الازياء يعود لـ ناهد نصر الله مصممة الازياء أما بالنسبة للشكل والميكاج والشعر كان اختياري الشخصي لاني فضلت لاخر وقت مش قادرة اقتنع بشكلي انو يتناسب مع طبيعة ست خارجة من السجن بعد عشرين سنة ".





وتابعت : " فكرت في لون الشعر الاسود وعمره ماكان لايق عليا خالص ومكنش جزء مني في طبيعة شكلي ولما فكرت في ده معرفتش افكر فكلمت شقيقتي إيناس شاهين رغم انها ليست جزءًا من العمل وسألتها ورغم أنها كانت مشغولة في عمل آخر وكان التصوير يفصلنا عنه يوم وبالفعل أرسلت لي الباروكة حتى اخترت باروكة أرسلتها لي تظهر مدى القبح وعلامات الزمن على وجه شخصيتي في " حظر تجوال " لكن لون الباروكة كان إسود برضه مما إضطرني ان أجلب صبغة بيضاء لاضافة اللون على شكل الباروكة وعملت ده بنفسي وصورت نفسي باللونين لحد ما إخترت ".





وأكدت أن المخرج عندما رأى إختياري قال لها إنها تبدو في سن السبعين وهذا ليس مطلوبًا في الدور لكون الشخصية من المفترض أن يقع عمرها في بداية الخمسينيات عند خروجها من السجن لكنها أصرت على إختيار شكل يظهر عمر أكبر من عمر الشخصية في العمل التي دخلت السجن في عمر الثلاثين وخرجت في الخمسين ".







