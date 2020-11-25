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رياضة

أبطال أوروبا.. لاتسيو يفوز على زينت 3-1

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:49 ص
ايموبيلي مهاجم لاتسيو
ايموبيلي مهاجم لاتسيو
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مجدي سلامة
نجح فريق لاتسيو الإيطالي في تحقيق الفوز على نظيره زينت بطرسبرج الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن إطار الجولة الرابعة من المجموعة السادسة من دوري أبطال اوروبا.


وافتتح اللاعب إيموبيلي اهداف اللقاء في الدقيقة 3 من عمر المباراة لصالح فريق لاتسيو ثم جاء مارك بارولو بتسجيل هدف ثان لفريق لاتسيو في الدقيقة 22 واستطاع ديزوبا في الدقيقة 25 تقليص الفارق وتسجيل هدف لصالح فريق زينت وانتهى الشوط الأول بنتيجة 2-1.


ومع بداية الشوط الثاني نجح ايموبيل في احراز هدف ثان له والثالث لفريق لاتسيو الإيطالي  في الدقيقة 55 من عمر المباراة لتنتهي المباراة بفوز الفريق الإيطالي بنتيجة 3 /1.


وبهذه النتيجة ، احتل فريق لاتسيو المركز الثاني برصيد 8 نقاط بينما احتل فريق زينت المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من ترتيب المجموعة السادسة بدوري أبطال اوروبا.
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