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ثقافة

اختفاء كشافات كهربائية تستخدم لإضاءة جزء من سور القاهرة الفاطمية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:53 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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محمد الاسكندرانى
أثناء مرورهم الدوري بالمنطقة الأثرية، لاحظ الأثريون بمنطقة تفتيش آثار شمال القاهرة؛ اختفاء عدد من الكشافات الكهربائية المستخدمة في إضاءة جزء من سور القاهرة الفاطمية الشمالي.

صرح بذلك الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، مؤكدًا على أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل محضر بالواقعة، كما تم تحويل الموضوع برمته إلى النيابة الإدارية للتحقيق والوصول إلى حقيقة ما حدث ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم قانونًا.

يذكر أن من أبرز أسوار القاهرة " سور جوهر الصقلي ، سور بدر الدين الجمالي ، سور بهاء الدين قراقوش " .

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