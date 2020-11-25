أخبار الرياضة| إصابة جديدة بـ كورونا في الزمالك قبل مواجهة الأهلي .. وقرار مهم من عمومية الأحمر

ينشر "صدى البلد" مجموعة من الأخبار المحلية والإفريقية والعالمية التي طرأت على الساحة الرياضية أمس الثلاثاء، وذلك من خلال السطور التالية:

تعرّض أيمن عبد العزيز المدرب العام السابق لفريق الزمالك للإصابة بفيروس كورونا المستجد. يأتي هذا بعدما خضع لمسحة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي منذ يومين وجاءت نتيجتها إيجابية. وقام أيمن عبد العزيز بعزل نفسه في المنزل ويخضع حاليا لبروتوكول العلاج كي يتماثل للشفاء على أن يخضع لمسحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.





فوضت الجمعية العمومية للنادي الأهلي مجلسَ الإدارة، لاعتماد جدول الأعمال المعلن عن الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، الذي عقد الثلاثاء.





اقترب عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ولاعب المنتخب الأوليمبي، من الرحيل بشكل نهائي عن قلعة الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكان مصدر مقرب من "اللاعب" صرح لموقع "صدى البلد" بأن السبب وراء طلب اللاعب الرحيل من الإسماعيلي، هو عدم تقدير مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان له، حيث رفض المجلس تعديل عقده للفئة الأولى مساواة مع لاعبي الفريق، خاصة وهو لاعب بالمنتخب الأوليمبي.





أكد حازم إمام عضو مجلس إدراة نادي زد، أن الاهتمام بتطوير الناشئين، سبب قبوله مهمة العمل في نادي زد .



وقال حازم إمام خلال المؤتمر الصحفي لإعلان شركة زد للاستثمار الرياضي الاستحواذ على أسهم نادي َمصر، : نادي زد هدفه الأول تطوير الناشئين في مصر، وقمنا بالاستحواذ على نادي مصر، من أجل تحفيز الناشئين للانضمام إلى الفريق الأول.





ينتظر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري القائمة النهائية بأسماء الراحلين عن صفوف زعيم الثغر وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن



واستقر حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على لاعبي الفريق ضمن القائمة الأولى .





كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن قيمة الجوائز التي سيحصل عليها بطل ووصبف دوري ابطال إفريقيا والتي تتمثل في الأهلي والزمالك هذا العام بعد تغلبهما على الوداد والرجاء على الترتيب بالدور الماضي.



وتبلغ قيمة حصول بطل دوري أبطال إفريقيا لهذا العام على 2.5 مليون دولار ، بينما يحصل الوصيف على 1.250 مليون وربع دولار .





توج محمد صلاح، جناح فري ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف لفريقه في شهر أكتوبر الماضي.