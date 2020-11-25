وزير التعليم العالي: نتوقع زيادة إصابات كورونا خلال ديسمبر ويناير.. الحكومة استطاعت إدارة أزمة كورونا بجدارة.. والرئيس السيسي يتابع كل الملفات بدقة كبيرة

وزير التعليم العالي:

وتحدّث الوزير عبر برنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي عن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وسعيه نحو توفير لقاح كورونا للمصريين خلال الفترة القادمة.

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عن العديد من الملفات الهامة خاصة خطة الدولة المصرية فى مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا وجهود المستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة الصحة.

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عن العديد من الملفات الهامة خاصة خطة الدولة المصرية فى مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا وجهود المستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة الصحة.





أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أنه من المتوقع زيادة الإصابات بكورونا خلال شهري ديسمبر ويناير، مؤكدًا أن عدد الإصابات سيقل بعد ذلك بدءًا من شهر فبراير خلال العام القادم.





وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن القضاء على كورونا في يد المواطن، مشيرًا إلى أن المواطن هو مفتاح القضاء على هذا المرض .





وتابع وزير التعليم العالي، أنه لا يوجد أمان من فيروس كورونا ولا يستطيع أي شخص حماية نفسه سوى بإتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية.





وأشار "عبد الغفار" إلى أنه تمت مناقشة كل الأوضاع للتعامل مع فيروس كورونا والسعي نحو القضاء عليه.





وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فيما يتعلق بسباق اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، فاللقاحات تتطلب عادةً سنوات من البحث والاختبار والعلماء يتسابقون لإنتاج لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا بحلول العام المقبل.





أشار وزير التعليم العالي الى أن المواطن لم يشعر بأزمات سواء في نقص فى الدواء أو المستلزمات الطبية، مؤكدًا أننا فى الحكومة نعمل على تلافي تلك المشاكل خلال المرحلة الأولى من أزمة كورونا.





وأضاف "عبد الغفار" أن الحالة الاقتصادية فى العالم غير جيدة نتيجة تداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا أن مصر استطاعت أن تتغلب على العديد من المصاعب والحكومة استطاعت أن تدير أزمة كورونا بشكل جيد.





وتابع وزير التعليم العالي أن المنظومة الصحية في مصر أثبتت كفاءتها من خلال المستشفيات والمراكز الطبية والصحية، مؤكدا أننا اختبرنا المنظومة الصحية فى وقت قاسٍ واطمأن على الوضع الطبي فى مصر.









وأشار "عبد الغفار" إلى أن إنتاج أي لقاح يتطلب 10 سنوات ولكن ما تم من انتاج لقاحات خاصة بكورونا تم في وقت قياسي بدءا من شهر يناير الماضي حتى شهر نوفمبر فما تم لم يحدث فى تاريخ صناعة اللقاحات حول العالم.





وقال وزير التعليم العالي إن الموجود اليوم من إنتاج اللقاحات سواء من فايزر او موديرونا أو اللقاح الصيني أصبحت تلك اللقاحات فى المرحلة الثالثة ووصلت نسبة النجاح الى 95% ولا نعلم مدى نجاحه على المدى الطويل متوقعا ان يكون لمصر عدد من الجرعات خلال الفترة القادمة.





وأوضح وزير التعليم العالي، أن الباحثين يختبرون 54 لقاحًا في تجارب سريرية على البشر، وما لا يقل عن 155 لقاحًا قبل السريرية قيد التحقيق النشط على الحيوانات منهم 4 في مصر وفقا لمنظمة الصحة العالمية.





ذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع كل الملفات بدقة كبيرة ويجيد التعامل مع ملف كورونا التواصل الدائم مع اللجان البحثية، مؤكدًا أن وزارة الصحة تقدمت بعرض الموقف الحالي والاستعدادات وزارة الصحة واستعدادات المستشفيات الجامعية.





وأضاف عبد الغفار أنه تم تشغيل 19 جامعة و13 مدينة جامعية مشيرا إلى أنه عبرنا المرحلة الأولى من أزمة كورونا بنجاح كبير بالتعاون مع وزارة الصحة.





وتابع وزير التعليم العالي أننا تعلمنا وأصبح لدينا خبرات فنحن جزء من العالم ولا بد أن نكون مستعدين ونسبة التشغيل بالرعاية المركزة تصل الى 38% .





وأشار "عبد الغفار" إلى أنه الآن الأمور تحت السيطرة مؤكدا استقرار الأوضاع في المجتمع.