شعبة تجارة الذهب تكشف عن أهمية شرائه في الوقت الحالي.. فيديو

. قال أمير رزق ، عضو شعبة الجواهرجية باتحاد الغرف التجارية، إن التراجع الذي حدث في سعر الذهب؛ جاء بسبب إعلان 15 شركة من شركات إنتاج لقاح فيروس كورونا عن إنتاج اللقاحات





وأضاف "رزق" خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي إم بي سي مصر، أن الانخفاض في سعر الذهب يعود إلى سبب آخر وهو إعلان رئيس وزراء بريطانيا إلغاء الحظر الذى تم فرضه هناك بسبب فيروس كورونا وعادت الحياة لطبيعتها، مؤكدًا أن سعر الذهب مرتبط بالشأن العالمي.





وأوضح "رزق"، أن هذا الانخفاض سيليه ارتفاع شديد في سعر الذهب خلال 6 شهور لحين انضباط الاقتصاد العالمي وعودة الحياة لطبيعتها وهذا أنسب وقت لشراء الذهب لمن يرغب في الشراء .





وتابع أمير رزق، إن السوق العالمية والمستثمرين والبنوك المركزية، تسببوا بهزة في سوق الذهب؛ بسبب سقوط ترامب في الانتخابات .





وأكمل أن الذهب كان ثمنه 1940 دولارًا وانخفض إلي 1876 أي بإجمالي انخفاض 64 دولارًا، وهذه لأول مرة يحدث فيها هذا الانخفاض.





وأوضح رزق، أن الذهب في مصر انخفض سعره حوالي 60 جنيهًا في الجرام وهذا حدث لأن المستثمرين والبنوك المركزية تريد جمع الذهب.





وأشار إلى بعد جمع كمية الذهب خلال اليومين الذين تم فيهم الهبوط ستتم إعادة السعر تدريجيًا مرة أخرى وهذا الانخفاض الغرض منه جمع أرباح.





ونوّه إلى ان أزمة فيروس كورونا واللقاح المرتقب لإنهاء الجائحة من أسباب التراجع أيضًا، لافتًا إلى أن سياسات الرئيس الأمريكي الجديد ستؤثر بالإيجاب أو بالسلب على الذهب في الارتفاع أو الانخفاض.





من جهته، صرح إيهاب واصف ، نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، بأن الاقتصاد المصرى الوحيد فى العالم الذى استطاع مواجهة كورونا ، مؤكدًا أن الذهب ستشهد انخفاضا فى الأيام المقبلة بسبب الموجة الثانية لكورونا. أسعارانخفاضاالموجة





وأشار إيهاب واصف، أن الذهب عيار 14 كان فكرة فاشلة ولم يناسب المصريين، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد تحديد سعر للذهب فى وقت معين ، وأن البنوك يرتبط بها سعر الذهب حسب القيمة المادية التى وضعها البنك المركزى.





ونوه إلى أنه يمكن أن نبيع الذهب أسهل بكثير من أن نبيع العقار بأي قيمة نحتاجها، العقار لابد أن تكون أموالا كبيرة موضوعة به .