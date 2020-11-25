ربنا ياخد من عمري ويطول عمرك ياسيسي.. والد عزيزة يوجه كلمات مؤثرة إلى الرئيس

عبّر محمد مجدي، والد السيدة عزيزة المصابة بالسمنة المفرطة، عن سعادته بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة علاجها على نفقة الدولة.





وأكد "مجدي" خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه سعيد بقرار الرئيس السيسي، معلقًا:" بنحبك ياريس ربنا ياخد من عمري ومن عمر أولادي ويطول عمرك ياريس.. إحنا مش فقرا يا ريس إحنا أغنيا بك يا سيسي".





وقال: إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي فخر لـ مصر ولـ العرب بالكامل" معربا عن سعادته ببدء نجلته مراحل التشخيص من أجل العلاج في المستشفى.





وكشف أن نجلته ستتلقى علاجًا فى افضل الأماكن، ووجه رسالة ثانية للرئيس السيسي، قائلا: " نفسي أن بيتي يتبنى عشان أنا عندي 5 بنات والبيت هيقع علينا".





و علقت عزيزة تعليقاً على قرار الرئيس بتحويلها لمستشفى سرس الليان بالمنوفية قائلة: " أشعر بفرحة كبيرة عندما استجاب الرئيس السيسي لحالتي فقد أعاد لي لأمل مرة أخرى في الحياة".



وأضافت عزيزة أن "فرحتي كانت كبيرة بعد تلك الاستجابة أن الزيادة في الوزن حدثت خلال الـ 6 سنوات الماضية ولدي أمراض ضغط وغيرها الكثير ونفسيتي كانت سيئة وكنت فاقدة الأمل خلال تلك السنوات".

وتابعت "عزيزة" قائلة" "بكيت عندما ذهب ابني إلى المدرسة لأنني لم أتمكن أن أكون معه وأشكر كل شخص ساعدني" مُضيفة: "الرئيس عبدالفتاح السيسي أب لنا واحنا أولاده".

ووجهت السيدة عزيزة، مواطنة تعاني من السمنة المفرطة، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توجيهه بعلاجها، "أشكر الرئيس السيسي، وربنا يخليك، وإحنا بنحبك ووراك، ودايما تعمر مصر".

وقالت "عزيزة"، أثناء حديثها المتلفز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي المعروض، " ربنا يحبب فيك خلقه ودايما تعمر مصر".

وقالت إحدى أقارب عزيزة "نشكر الرئيس السيسي وكل من ساهم في علاج عزيزة، وإحنا مش مصدقين أنه سيتم علاج عزيزة".

من جانبه، قال فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم التوجه إلى مكان السيدة عزيزة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الخدمات الصحية الملائمة لمرضها".

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببحث حالة عزيزة محمد مجدي، من قرية كفر الدوار بمركز الباجور محافظة المنوفية، والتى تبلغ من العمر ٣٨ عاما، وتعانى من مرض داء الفيل، حيث يزيد وزنها علي ٣٠٠ كجم، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم دعم شهري للسيدة تبلغ قيمته ٢٠٠٠ جنيه، إضافةً إلي تحمل مصروفات تعليم ابنتها إسراء التي تبلغ ٧ أعوام، وتوفير تدريب مهني لنجلها أحمد وإلحاقه بفرصة عمل.

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي ترميم منزل عزيزة وتأثيثه كاملًا، إضافةً إلى تقديم كل الإعانات الموسمية للسيدة عزيزة ونجليها، موجهة في الوقت ذاته ببحث الحالات المماثلة من مرضى داء الفيل.

وكانت إحدى وسائل الإعلام قد نشرت استغاثة عزيزة، ربة منزل والتي تعاني من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلو جرام، وطالبت بدعم الدولة للعبور من أزمتها المرضية.



