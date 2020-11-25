ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من عصام الحضري على عدم دعوته لحضور قرعة الدوري

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:06 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

أكد عصام الحضري الحارس الأسطوري السابق للمنتخب الوطني، أن مسألة عدم دعوته لحضور مراسم قرعة بطولة الدوري العام الموسم الجديد، لا تشغل باله قائلاً: "ميهمنيش".

وأضاف "الحضري" في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة MBC  مصر،  أنه يأخذ هذه المواضيع ببساطة شديدة ، مشيرا إلى أنه لو غصب من تلك التصرفات سيكون رد فعله مختلفًا.

وقال الحضري : لو عاوز أعاتب اللجنة الخماسية  كنت عاتبتها من وقت اختيار الجهاز الفني للمنتخب الوطني ، ومواقف تانية كتير ، بس أنا مش واخد ولا هاخد موقف من حد.

فيما أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، أنه لم يصل لمسئولي النادي الموافقة على حضور ألف مشجع من جماهير الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا .

وقال محمد مرجان في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس":" الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية يبذل مجهودا كبيرا في ملف الإصابات بكورونا وهناك مسحة اليوم"الأربعاء" ونتمني الاطمئنان على كل اللاعبين.

 

وتابع:" سنلتزم بالإجراءات الاحترازية وسلامة اللاعبين أهم من أي شيء، ونشكر أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا اجتماع العمومية ".

 

وأضاف:" تمت الموافقة على اعتماد الشركات الخاصة باستاد الأهلي وشركة الخدمات السياحية بعد تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة باتخاذ مايلزم من قرارات وتم تخصيص 60 فدانا في فرع الشيخ زايد لبناء ملعب الأهلي الجديد ".

 

ويترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

 

ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.

 

ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.

 

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربي بنتيجة "3-1"، في المباراة التي جمعت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .

 

 

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي  بهدف دون رد أحرزه المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء ليتأهل المارد الأبيض بجانب النادي الأهلي .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

موعد مباراتي الإياب لـ الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أخبار الزمالك.. الأبيض يسحق الرجاء ويصعد لنهائي الأبطال.. تعليق قوي من فرجاني ساسي بعد الفوز

مرتضى منصور يضاعف مكافآت الفوز بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

الغندور يتساءل: لمذا فرح معظم الأهلاوية بهدف الرجاء في الزمالك؟

فرج عامر: سأشجع الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. فيديو

أشرف بن شرقي يصل القاهرة للمشاركة في نهائي أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

السيسي: نشهد زيادة في إصابات كورونا.. واتباع الإجراءات الاحترازية لن يدفعنا لاتخاذ قرارات

أكرمتموني أكرمكم الله.. رسالة مؤثرة من الفنان رشوان توفيق للمصريين |شاهد

في بطنها بطيخة صيفي .. عائلة جمعة لا تقلق من خسارة نهائي دوري الأبطال

أبلة فاهيتا: منى الشاذلي سبب إصابتي بفيروس كورونا

الأهلي يكشف حقيقة الموافقة على حضور ألف مشجع بنهائي أفريقيا

كاف يخطر الزمالك بموعد المسحة الطبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسبوسة بالكاسترد.. خطوة بخطوة

رفع المناعة أبرزها.. 5 فوائد لـ التوت على الصحة

تعرف على مواصفات دودج رام.. وحش البيك أب.. وسعرها في السوق المستعملة.. صور