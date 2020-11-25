مؤشرات بسقوط هيثم الحريري في جولة إعادة «النواب» بالمرحلة الأولى

أعلنت اللجنة العامة بمحافظة الإسكندرية، عن خسارة هيثم الحريري، المرشح المستقل على عضوية مجلس النواب، في جولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية.

وعلّق "الحريري"، عبر حسابه على موقع فيسبوك، قائلاً: "أوجّه الشكر لأهالي محرم بك وكرموز ومينا البصل".

وأضاف: "شكرًا لكل من شارك ودعم وساند، شكرًا لكل من شرفني وكرمني بمنحي صوته وثقته، شكرًا لمن لم أتشرف بالحصول على صوته وأتمنى أن أكون عند حُسن ظنه فيما هو قادم".

وأجريت جولة الإعادة بالمرحلة الأولى فى الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر، ويومي 23 و24 نوفمبر فى الداخل بدوائر 13 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعدها بالجولة الأولى من تلك المرحلة.





وحسم 32 مرشحاً مقاعدهم من الجولة الأولى لهذه المرحلة بينما تنافس فى جولة الإعادة منها 218 مرشحا على 109 مقاعد بعد تأجيل انتخابات دائرة ديرمواس بالمنيا لأجل غير مسمى بسبب حكم قضائى بعودة مرشح لسباق الانتخابات والمخصص لها مقعد واحد.





وأجريت الإعادة في 13 محافظة كالآتي: محافظة الجيزة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة الفيوم بين 14 مرشحين على 7 مقاعد، وفى محافظة المنيا بين 30 مرشحين على 15 مقعد، وفى محافظة الوادى الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعد، وفى محافظة قنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفى محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين.

ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.