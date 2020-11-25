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منوعات

كريستوف دومينيكي.. وفاة أسطورة الرجبي الفرنسية عن عمر يناهز 48 عامًا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
اللاعب الراحل كريستوف
اللاعب الراحل كريستوف دومينيكي
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أماني إبراهيم
وجّه اتحاد الفريق الفرنسي للرجبي، التحية إلى أسطورة اللعبة السابق كريستوف دومينيكي، الذي توفي عن عمر يناهز 48 عامًا، حيث قال مسئولون إنهم شاهدوه يتسلق سطح مبنى مهجور في حديقة سانت كلاود، بالقرب من باريس، يوم الثلاثاء قبل أن يسقط ويتوفى.

ووفقًا لشبكة "بي بي سي نيوز"، فتح المدعون العامون تحقيقًا في سبب وفاته، وقالت وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينيانو: "الكثير من الحزن.. كان كريستوف دومينيكي لاعبًا هائلًا، فنانًا.. وفاته المفاجئة هي صدمة".

واشتهر "دومينيكي" بمساعدة فرنسا في كأس العالم للرجبي عام 1999، حيث لعب 67 مرة مع بلاده، وفاز بالبطولة الفرنسية خمس مرات مع ستاد فرانس قبل أن يعتزل في عام 2008، وفي السنوات الأخيرة كان قد عمل كناقد للإذاعة والتليفزيون الفرنسية.

وقد دفع أداؤه في نصف نهائي كأس العالم 1999 فرنسا إلى عودة مثيرة، حيث اندفع إلى أسفل يسار الملعب واستولى على الكرة أمام مدافعين نيوزيلنديين لتسجيل محاولة، وكان جميع اللاعبين السود يقودون المباراة في ذلك الوقت وكان جونا لومو الرائع في خط المتابعة، وكان معروفًا باسم دومي، وحصل على شهرة عالية بأنه يستطيع تغيير مسار المباريات.

وأصابت وفاة كريستوف دومينيكي من هم في عالم الرجبي بالحزن، وقال الاتحاد الفرنسي للرجبي: "الرياضة الوطنية "في حداد بعد الوفاة المأساوية لجناحنا كريستوف دومينيكي.. ونفكر بشكل خاص في عائلته وأحبائه".

وصرح رئيس ستاد فرانسيه السابق ماكس جوازنى المقرب من دومينيكى للإذاعة الفرنسية بأنه مستاء للغاية من هذه الأنباء.. وقال: "لطالما أخبرت الآخرين أنه لاعبي المفضل"، وقال زميله السابق في الفريق فنسنت كليرك: "لقد كنت ألعب ضده في الماضي وكان الأمر صعبًا.. شعرت أن لديه هذا الشغف للفوز"، فيما وصفه قائد منتخب أيرلندا السابق براين أودريسكول: "لاعبًا فرنسيًا يتسم بالذوق بنجاح كبير طوال مسيرته".

وفي وقت سابق من هذا العام، شارك دومينيكي بشكل كبير في محاولة لتولى نادي بيزييه للرجبي المتعثر ماليا في جنوب فرنسا، وتم وقف العرض من قبل المنظم المالي للرياضة، وفي مقابلة مع لوموند عام 2009، قال: "اسمحوا لي أن أوضح أشياء كثيرة - احترام الحياة والناس أمر هام بالإضافة إلى القيم مثل التواضع والمثابرة، كنت عدواني.. الآن لدي المزيد من الحكمة والنضج".
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