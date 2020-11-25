كوكاكولا يدخل في معسكر مغلق استعدادًا لـ بتروجيت اليوم

دخل الفريق الاول لكوكاكولا بقيادة محمد عبد الله في معسكر مغلق عقب انتهاء تدريب الأمس، استعدادًا لمباراة اليوم امام بتروجيت في اولى مباريات الممتاز ب والتى ستقام على ستاد بتروسبورت.





ونجح النادى برئاسة المهندس مجدى اسماعيل رئيس النادى في التعاقد مع ١٤ لاعبا خلال فترة الانتقالات الحالية وهم بسام حسن من البلدية واحمد ابو الخير من الداخلية وإيهاب عبد المحسن من الترسانة ومهدي صبحي من الاعلاميين وباسم عبد العزيز من طنطا واحمد محسن من نادى مصر وحسام زين العابدين من البلدية واحمد عيد من بنها واحمد عاطف من تليفونات بنى سويف ومحمد احمد من ميجا سبورت واسلام فتحي من سوهاج وعبد الله احمد من تليفونات بنى سويف وعاطف طارق من هلال مطروح ومحمود صبري من البلاستيك.





ويضم الجهاز الفني للفريق محمد عبد الله مديرا فنيا ومعه ايمن عبد القادر مديرا للكرة ومحمد سيد مدربا عاما وحمد صالح ومحروس السيد مدربين واشرف سيد مدرب حراس مرمي وحسن وهبي مديرا إداريا والدكتور وليد احمد رئيس الجهاز الطبي ومعه احمد حمدى علاج طبيعي واحمد محمد وبهاء ابراهيم مُدلكين.

علي جانب آخر قررت لجنة المسابقات فى القسم الثاني برئاسة خالد كامل فى اتحاد الكرة تأجيل مباراة بلدية المحلة وبني عبيد في الجولة الأولي بالقسم الثاني.

يأتي ذلك نظرا لعدم حصول مسؤولى نادي بلدية المحلة على موافقة الجهات الأمنية لإقامة لقاء بني عبيد على ملعبهم الذين قاموا بتحديده مسبقا وإرساله إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

وتم اتخاذ قرار من قبل لجنة المسابقات فى القسم الثاني بتأجيل مباراة البلدية وبني عبيد إلى يوم السبت المقبل بدلا من الخميس مع الزام بلدية المحلة بتجهيز ملعب بديل لاستاد البلدية.

وسبق أن أجرى اتحاد الكرة قرعة دورى القسم الثانى للموسم الكروى الجديد 2020 / 2021، وجاءت أبرز مواجهات الأسبوع الأول، بين الترسانة وسكة الحديد، والرجاء مع فاركو، ودمنهور وحرس الحدود، والزرقا وطنطا، والداخلية والنصر.

وعرض مسئولو اتحاد الكرة المسافات التى تقطعها فرق دورى القسم الثانى فى السفر لخوض مباريات الدورى، وذلك خلال قرعة أندية القسم الثاني بمجموعاته الثلاث، ويقوم جمال محمد على بشرح تفصيلي لنظام المسابقة، وكذلك مسابقة القسم الثالث، بالاضافة لتقييم شامل للموسم الماضى، وبناءً على تلك المسافات الكبيرة، قرر اتحاد الكرة وضع فريقى الإعلاميين والشرقية للدخان ضمن مجموعة الصعيد، خاصة أن الإعلاميين سبق ولعب في مجموعة الصعيد، بجانب وضع طنطا ضمن مجموعة القاهرة.

وكان جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة أكد أن هناك 30 ناديا جديدا طلبوا الانضمام للجمعية العمومية للجبلاية، لافتًا إلى أنه تتم دراسة تلك الطلبات من حيث استيفاء الشروط القانونية قبل البت فيها، وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة 597 ناديا، مقسمة لـ18 ناديا فى القسم الأول، و26 فى القسم الثانى، و167 فى القسم الثالث، و276 فى القسم الرابع.

وخاطب اتحاد الكرة الأندية لإرسال مندوبيها المفوضين لحضور مراسم القرعة، مع موافاة اتحاد الكرة ببيان رسمى يتضمن الملعب الرسمى الذى سيخوض عليه الفريق مبارياته، وأيضا الملعب البديل، وموافقة الجهات الأمنية على ذلك، وكذلك الزى الأصلى والبديل، مع اعتماد مندوب مفوض للتعامل معه أثناء الموسم الرياضى.