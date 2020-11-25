بإطلالة ناعمة.. أميرة نايف تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرت الفنانة أميرة نايف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورًا من أحدث ظهور لها.





وظهرت "أميرة نايف" بإطلالة ناعمة، مُرتدية سترة حمالات مكشوفة باللون الزهري وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.





وتثير أميرة نايف دائما الجدل بإطلالتها، فهي من الفنانات التي تبرز جمال أنوثتها بالملابس الملفتة، فتفضل ارتداء الملابس المكشوفة والمصممة بتصميم هاف ستوماك وأو شولدر.





كما أنها تعتمد على إبراز جمال ملامحها بالمكياج الناعم، كما أنها تفضل أن تبرز عيناها بالعدسات اللاصقة الملونة.





شاركت في بطولة عدة أفلام منها جاءنا البيان التالى وصاحب صاحبه و8% كما شاركت في بطولة عدة مسلسلات منها أهل الهوى وفرعون وقصة حب.





يذكر أن آخر أعمال أميرة نايف مسلسل "شقة فيصل"، الذي عُرض في ماراثون دراما رمضان الماضي بعد مشاركتها في مسلسل "سلسال الدم".





تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يلتقى أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم.





وشاركت في مسلسل "سلسال الدم 2" الذي يناقش قضية الثأر المنتشرة في الصعيد، ويشهد الجزء الثاني مفاجآت وصراعات جديدة بين الشخصيات.





"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز، أيتن عامر، صلاح عبد الله، نسرين أمين، وهو من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد صلاح العزب، وتم الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل الفنان وائل نور.





وتنتظر أميرة نايف عرض "مسلسل "السر" الذى ينتمى إلى نوعية الـ 60 حلقة وتعتمد أحداثه على التشويق والإثارة ويشارك فى بطولته كل من الفنانة وفاء عامر وريم البارودى ونضال الشافعى ومايا نصرى، سيناريو وحوار حسام عيسى وإخراج محمد حمدى ومن المقرر طرحه على القنوات خلال الفترة المقبلة.





ولدت أميرة نايف عام 1980 وتخرجت في كلية "التجارة" وظهرت للمرة الأولى علي الشاشة علي يد الفنان الراحل فؤاد المهندس وشاركت معه في فوازير "عمو فؤاد" عام 1997 ومن بعدها نقطة تحول في حياتها؛ حيث شاركت البطولة في فيلم "صاحب صاحبه" بجانب الفنان أشرف عبد الباقي ومحمد هنيدي.





قالت الفنانة الأردنية أميرة نايف من خلال لقاء تلفزيوني لها: "إنها تزوجت مرتين والاثنان مصريان وأنجبت من الزوج الأول ولدين كريم وياسين وانفصلت عنه بسبب عدم المسئولية وإهانتي بالكلام وخيانتي والزوج الثاني رفعت عليه قضية "خلع" بسبب كثرة المشاكل بيننا.











