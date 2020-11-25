4 حيل مجربة.. اكبح شهيتك وانقص وزنك

هل تعانين من الوزن الزائد وتريدين التخلص منه والتحكم في شهيتك يمكنك إجراء تغييرات بسيطة من شأنها أن تساعدك على كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام.





ولتقليل الشهية لفقدان الوزن بنجاح سواء كنت تتبعين حمية الكيتو أو النظام الكيميائى يجب أن تعدل طعامك.





وإذا كنت ترغب في كبح جماح شهيتك وتقليل حجمها، فإليك 5 تعديلات يجب إدخالها لنظامك الغذائى











1.الإكثار من البروتين

يقول الخبراء أن نحو 20-30 بالمائة من السعرات الحرارية اليومية يجب أن تكون من البروتين.

وتم إجراء دراسة مثيرة للاهتمام لمعرفة مدى تأثير هذا البروتين على شهيتك، وتم إعطاء مجموعة واحدة الخبز لتناول الطعام، بينما تم تخصيص وجبة إفطار من البيض للمجموعة الأخرى.

وشعرت المجموعة التي تناولت البيض بالشبع لفترة أطول، وفي نهاية التجربة التي استمرت ثمانية أسابيع، فقدوا أكثر من 65 في المائة من الوزن أكثر لأن البروتين.

ويساعد على موازنة مستويات السكر في الدم ويمنع فقدان كتلة العضلات عن طريق تقليل وزنك.





2.توقف عن المشروبات الغازية

إذا تم تخصيص 1200 سعرة حرارية في خطة إنقاص الوزن، فلماذا تهدر 120 من تلك التي تتناولها على المشروبات الغازية؟ تخلص من عصائر الفاكهة ​​والمشروبات السكرية الأخرى التي لن تؤدي إلا إلى نتائج عكسية لـ فقدان الوزن.

حتى في عصير الفاكهة، فإن المحتوى العالي من السكر سيزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة.





3 .أكثر من الألياف

تمتلئ الألياف لأنها تتمدد داخل المعدة أثناء عملية الهضم؛ لذا تأكد من إضافة أشياء مثل الفول والبازلاء والحمص والعدس إلى خطة الأكل اليومية الخاصة بك.

وإذا أضفت 14 جرامًا من الألياف إلى يومك، فيمكن أن يقلل ذلك من تناول السعرات الحرارية بنسبة تصل إلى 10 بالمائة.





4 .تناول كوب من القهوة يوميا

وعندما تشرب قهوتك، يتم إطلاق هرمون في أمعائك يسمى الببتيد، ويلعب هذا الهرمون دورًا في مقدار ما ستتناوله لأنه يعمل على كبح الشهية.

ويعتقد أن القهوة منزوعة الكافيين أفضل من أنواع الكافيين المتنوعة، ويمكن أن يساعد في كبح الجوع لمدة تصل إلى ثلاث ساعات بعد شربه.