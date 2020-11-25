تخطى بيل جيتس.. كيف أصبح إيلون ماسك ثاني أغنى رجل في العالم؟

تخطى رجل الأعمال التكنولوجي إيلون ماسك، بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت ليصبح ثاني أغنى رجل في العالم بعد ارتفاع كبير في ثروته الشخصية.





وقفزت صافي ثروة ماسك بمقدار 7.2 مليار دولار (5.4 مليار جنيه إسترليني) إلى 128 مليار دولار بعد أن قفزت الأسهم في شركته للسيارات تيسلا.





ويعتبر مؤسس أمازون جيف بيزوس هو الأكثر ثراءً، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات .





ويأتي ذلك بعد أن تضاف أخبار أسهم Tesla إلى S&P 500 ، أحد مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة، أدى ذلك إلى موجة جديدة من شراء أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية ، مما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للشركة إلى ما يزيد عن 500 مليار دولار وتعزيز قيمة حيازة ماسك في الشركة.





تعتبر Tesla بالفعل أكثر شركات السيارات قيمة في العالم ، على الرغم من إنتاجها لجزء بسيط من سيارات المنافسين مثل Toyota و VW و General Motors.





ويوم الثلاثاء، في خطاب ألقاه في ألمانيا، قال ماسك إنه "من المنطقي" أن تتوسع شركة تسلا في أوروبا من خلال دخول قطاع السوق الشامل بسيارة صغيرة.





وقال: "في الولايات المتحدة ، تميل السيارات إلى أن تكون أكبر لأسباب تتعلق بالذوق الشخصي". "في أوروبا ، (هم) يميلون إلى أن يكونوا أصغر."





وبعد سنوات من الخسائر ، شهدت تسلا أرباحًا لخمسة أرباع متتالية حيث حققت مبيعات سياراتها أداءً جيدًا على الرغم من الوباء، حيث ستكون الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها أكبر الوافدين الجدد على S&P 500 ، بقيمة سوقية تزيد عن 500 مليار دولار.





هذا يعني أن صناديق الاستثمار التي تتبع المؤشر ستحتفظ تلقائيًا بأسهمها وتستفيد من المكاسب في سعر سهمها - وهي الأخبار التي أثارت حماس المستثمرين.





جيتس وبيزوس





كان بيل جيتس، الذي شارك في تأسيس شركة مايكروسوفت، أغنى شخص في العالم لسنوات قبل أن يطرده بيزوس من المركز الأول في عام 2017.





تبلغ ثروة جيتس 127.7 مليار دولار ، لكنها كانت ستزداد لو لم يتبرع بمبالغ كبيرة للأعمال الخيرية على مدى عقود.





تقدر بلومبرج صافي ثروة جيف بيزوس بنحو 182 مليار جنيه إسترليني. لقد شهد أيضًا ارتفاع ثروته الشخصية هذا العام مع ارتفاع الطلب على خدمات أمازون في ظل الوباء.





ماسك، الذي يثير الجدل بشكل منتظم ، شهد الأسابيع القليلة الماضية مليئة بالأحداث.





في نهاية الأسبوع الماضي ، كتب على تويتر أنه "على الأرجح" لديه حالة متوسطة من Covid-19 وظهرت عليه أعراض "نزلة برد خفيفة".

جاء ذلك في اليوم السابق لإطلاق أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في صاروخ بناه ماسك سبيس إكس.