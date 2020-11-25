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وزيرة التضامن: لدينا 3200 مدرسة جاهزة لتزويدها بحضانات.. فيديو

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:29 ص
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قضية التعليم بشكل عام تهتم بها الرئاسة بشكل كبير جدا وهذا ظهر عندما خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي مليار جنيه منذ 3 أسابيع للحضانات وجزء آخر لإدراج أسر داخل تكافل وكرامة لدخول أبنائهم التعليم الجامعي لغير القادرين ومساعدتهم.

وأضافت «القباج» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولي، أن هناك إيماناً عامًا من الحكومة بقضية التعليم وهناك توجيهات من القيادة السياسية بأن التعليم هو مدخل بناء الإنسان وهو مدخل التنمية ولابد من الاهتمام به منذ الصغر.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الجزء الذي يكون من الصفر حتي 4 سنوات هو أهم جزء للطفل لأنه يكون به نظام الغذاء للطفل واكتشاف أي صعوبات في التعلم واكتشاف هل هناك إعاقة أم لا، وعند الاكتشاف المبكر لهذه المشاكل نستطيع أن نتداركها ونعمل علي حلها، وهذه المرحلة هامة جدا للطفل من حيث بنائه وتشكيله وتعليمه.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج، أن عندما عرضنا موضوع الحضانات علي الرئيس عبد الفتاح السيسي أهتم به جدا ووجه باستخدام الأصول المتواجدة بالدولة لاستغلالها داخل المدارس بدلا من البناء من جديد، وبناء علي توجيهاته تم التواصل مع وزير التربية والتعليم لكي نقوم بعمل منهج مشترك للحضانة والبحث عن أماكن في المدارس لاستغلالها للحضانات.

وأشارت إلى أن وزير التربية والتعليم وجد أن هناك 3200 مدرسة يمكن البدء في البناء فيها من 3000 لـ 5000 حضانة علي الاقل، بالإضافة إلى أن وزير التربية والتعليم طرح فكرة المساحة الذكية والذي تبني بشكل سريع والذي كان هناك تعاون بين وزارة التربية والتعليم والإنتاج الحربي لتقدير تكلفة هذه المساحات الذكية حتي نستطيع توفير عدد حضانات أكبر.
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