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رياضة

أخبار الرياضة.. شوبير يكشف خطة الأهلي أمام الزمالك في نهائي القرن.. والونش يغيب رسميا عن النهائي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
ينشر "صدى البلد" مجموعة من الأخبار المحلية والإفريقية والعالمية التي طرأت على الساحة الرياضية صباح الأربعاء، وذلك من خلال السطور التالية:

- كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خطة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أمام الزمالك في نهائي "القرن" بدوري أبطال أفريقيا الجمعة المقبل.

أعلن خالد الغندور الإعلامي في قناة الزمالك، غياب محمود الونش مدافع الفارس الأبيض، عن مواجهة الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب إصابته بكورونا.

أكد حازم إمام عضو مجلس إدراة نادي زد، أن الاهتمام بتطوير الناشئين، سبب قبوله مهمة العمل في نادي زد .  

وقال حازم إمام خلال المؤتمر الصحفي لإعلان شركة زد للاستثمار الرياضي الاستحواذ على أسهم نادي َمصر، : نادي زد هدفه الأول تطوير الناشئين في مصر، وقمنا بالاستحواذ على نادي مصر، من أجل تحفيز الناشئين للانضمام إلى الفريق الأول.

ينتظر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري القائمة النهائية بأسماء الراحلين عن صفوف زعيم الثغر وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن 

واستقر حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على لاعبي الفريق ضمن القائمة الأولى .

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن قيمة الجوائز التي سيحصل عليها بطل ووصبف دوري ابطال إفريقيا والتي تتمثل في الأهلي والزمالك هذا العام بعد تغلبهما على الوداد والرجاء على الترتيب بالدور الماضي.

وتبلغ قيمة حصول بطل دوري أبطال إفريقيا لهذا العام على 2.5 مليون دولار ، بينما يحصل الوصيف على 1.250 مليون وربع دولار .

توج محمد صلاح، جناح فري ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف لفريقه في شهر أكتوبر الماضي.

محمد صلاح توج بالجائزة بعدما نال أكبر عدد من الأصوات من الجمهور، عن هدفه الشهر الماضي في مرمى إيفرتون، وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.
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