محافظ شمال سيناء: جار الانتهاء من عملية إنشاء التجمعات التنموية وتوصيل المرافق الخدمية لها

، أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بتنمية وتعمير سيناء، حيث يجري إعداد التجمعات التنموية بوسط سيناء وتجهيزها للافتتاح؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأشار إلى أنه جار الانتهاء من عملية الإنشاء وتوصيل المرافق الخدمية وتجهيز الأراضى الزراعية لتوزيعها على المنتفعين بواقع منزل و مساحة 5 أفدنة لكل منتفع.



ومن جانبه، قال العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إنه خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته لمناقشة احتياجات التجمعات التنموية .. بحضور المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، رئيسى مركزى ومدينتى الحسنة ونخل بوسط سيناء، وكيلى وزارتى التربية والتعليم والزراعة، رئيسى قطاعى الكهرباء والمياه والصرف الصحى، مديرى الشباب والرياضة والأوقاف والإدارة العامة للرى والمياه الجوفية وإدارة بناء وتنمية القرية، ووكيل مديرية الصحة بالمحافظة، وأنه سيتم حصر وتحديد الاحتياجات اللازمة لتلك التجمعات للعمل على توفيرها من الوزارات والجهات المعنية.



ويضم كل تجمع من التجمعات علاوة على المنازل مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية ومساجد وآبار مياه ومحطات رفع وتحلية وسدود تحويلية، إلى جانب الأسواق والمحللات التجارية ووحدات استديو وغرف للإقامة وغيرها من الخدمات.



وطالب السكرتير العام للمحافظة، كل جهة بتقديم احتياجاتها بعد حصرها لتقديمها إلى الجهات المعنية للعمل على توفيرها فى أسرع وقت لإمكان القيام بدورها في المجتمعات التنموية عقب تسليمها للمنتفعين.



ومن جانبه، أعلن المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء أن تلك التجمعات ممولة من الصناديق العربية وعددها 18 تجمعا موزعة على محافظتى جنوب سيناء بواقع 7 تجمعات وشمال سيناء بواقع 11 تجمعا، وأن تجمعات محافظة شمال سيناء نقع فى منطقة وسط سيناء بمركزى الحسنة ونخل .. منها 5 تجمعات بالحسنة، وهى: أم فروث بالمغارة والكيلو 61 ببغداد والدفيدف والنوافعة بالمغفر وخشم القاد بالحسنة و 6 تجمعات بنخل ، وهى : طويل الحامض والخفجة والنثيلة 1 والنثيلة 2 وأبو رصاصة بصدر الحيطان وطيبة بالتمد.



وأشار إلى أن الرئيس السيسى قد افتتح عدد 3 تجمعات تنموية منها ضمن افتتاحه لعدد من المشروعات القومية فى إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.



وأوضح، أن كل فرد يحصل على منزل



وأشار إلى أن الرئيس السيسى قد افتتح عدد 3 تجمعات تنموية منها ضمن افتتاحه لعدد من المشروعات القومية فى إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.وأوضح، أن كل فرد يحصل على منزل بدوي داخل التجمع على مساحة 175 مترا مربعا ( منهم 120 مترا مربعا مسقوفا والباقى فضاء لاستغلاله فى أي أنشطة إضافية ) ومساحة 5 أفدنة، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس بزيادة عدد المواطنين المستفيدين من التجمعات التنموية بتخفيض عدد الأفدنة إلى كل فرد إلى 5 أفدنة بدلا من 10 أفدنة لتوسيع الاستفادة منها وزيادة فرص التنمية الزراعية.

وأضاف أن هناك مرحلة ثانية لإنشاء 946 منزلا لاستيعاب الزيادة فى عدد المنتفعين طبقا لتوجيهات الرئيس.





وأفاد المهندس المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء أن تلك التجمعات بها استديوهات وغرف للإقامة يمكن إقامة العاملين بها.



ومن جانبه، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مراعاة توفير عدد من الوحدات السكنية أو المنازل لمعلمى المدارس والعاملين بها داخل كل تجمع.









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كما طالب كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بتوفير أماكن إقامة للعاملين بمراكز الشباب، ونفس الوضع بالنسبة للوحدات الصحية وباقى المرافق الخدمية كالكهرباء والمياه والرى والأوقاف والزراعة وغيرها.اقرأ أيضا: