رئيس جامعة العريش يعلن عن إعادة الشراكة مع محافظة شمال سيناء

وقال د.شوشة، إنه يجب التكاتف بين الجميع للنهوض بشمال سيناء .. علاوة على اهتمام جميع مؤسسات الدولة بمحاور التنمية المختلفة فى محافظة شمال سيناء ، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.





وأكد الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء، ضرورة استعادة الشراكة بين الجامعة ومحافظة شمال سيناء ، موجهًا الشكر للواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على الدعم المستمر والمساندة الدائمة للجامعة وتلبية احتياجاتها ومطالبها.





وأشار رئيس الجامعة، إلى سلامة الجامعة وانتظام العملية التعليمية بها، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية واتباع كافة سبل سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين.





وأعلن "لافي" عن أن الوضع آمن بالجامعة بالنسبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وجميع رواد الجامعة، حيث يتواجد رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بها، وأن هناك متابعة مستمرة لكافة كليات ومنشآت الجامعة لانتظام عملية الدراسة وفقا لنظام التعليم الهجين المتبع بسبب ظروف كورونا، مع متابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق التعليمات على الجميع من ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي.





وقال إن رجال الأمن والعاملين المختصين يقومون بمراعاة ذلك بكل دقة ويتم تطبيقه على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعامين وجميع الرواد ، وأن هناك تعليمات مشددة وتوصيات بتطبيق ذلك على الكافة وجميع منسوبى الجامعة .





وأشار إلى قيامه شخصيًا بمتابعة تنفيذ ذلك وتطبيقه على الجميع، والمرور على جميع الكليات والمدرجات ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين لمتابعة تطبيق التعليمات واتباع الإجراءات الاحترازية، وكذا متابعة تطهير المباني الجامعية وتعقيم المنشآت .





وأكد إصدار تعليمات مشددة للمسئولين بجميع كليات الجامعة بعدم تواجد أي مخالفات بها أو حولها حرصا على النظافة والصحة العامة، مشيرًا إلى وجود برنامج مع الصحة لتطهير وتعقيم كليات ومنشآت الجامعة دوريا لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.