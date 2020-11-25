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أخبار العالم

ترامب يخطط للعفو عن مستشاره السابق مايكل فلين

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:49 ص
تقارير: ترامب يخطط
تقارير: ترامب يخطط للعفو عن مستشاره السابق مايكل فلين
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رحيم يسري
يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعفو عن مساعده ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين المدان في قضية التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة، حسبما أكدت وسائل إعلام أمريكية.

وذكر موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصادره، أن ترامب أخبر المقربين منه أنه يعتزم العفو عن مايكل فلين، الذي اعترف في 2017 بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن قضية التدخل الروسي.

ويسعى ترامب لاستغلال الفترة المتبقية في ولايته للعفو عن سلسلة من الأشخاص بينهم مستشاره السابق فلين.

ووجهت اتهامات لفلين بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو أحد مستشاري ترامب المقربين والمتحمسين لحملته الرئاسية منذ بدايتها.

واعترف فلين بالكذب على المحققين في التقرير الخاص للمحقق روبرت مولر، حول علاقة روسيا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

وفي وقت سابق، أسقطت وزارة العدل الأمريكية التهم الموجهة لفلين، رغم اعترافه بالكذب على محققي التدخل الروسي.

وكان فلين اضطر للاستقالة من منصب مستشار  الأمن القومي الأمريكي في 2017، بعد تقارير عن اتصالات بينه وبين  السفير الروسي في واشنطن قبل تولي ترامب المنصب، بل كذب على نائب الرئيس مايك بنس بشأن تلك المحادثة.

وبحسب التقرير فإن عفو ترامب عن مستشاره السابق سيخرج القضية من دائرة المحاكم ووزارة العدل التي يسيطر عليها حاليا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وعادة ما يستغل رؤساء الولايات المتحدة الفترة الأخيرة من ولايتهم لإصدار قرارات بالعفو عن أصدقائه أو معاونيه من الإدانات الجنائية.
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