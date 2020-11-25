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تكنولوجيا

عرض البلاك فرايداي.. اشتري آيفون 7 بـ 2490 جنيهاً فقط

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
عرض البلاك فرايداي..
عرض البلاك فرايداي.. اشتر آيفون 7 بـ 2490 جنيها فقط
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كريم جمال
لطالما سعى هاتف آيفون الذكي الأشهر فى العالم عن إقتناء أحد إصداراتها لمميزة خاصةً ذات الحجم الصغير، الذى يجمع بين الأناقة والأداء السلس، إلا ان عادة منتجات آبل أسعارها مرتفعة، ولكن مع هذا العرض تستطيع اقتناء آيفون 7 بأقل من نصف سعره تقريبًا.

وفقًا لـ "تك رادار" التقني، قدم موقع إيباى الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية، عرضًا لشراء نسخة مجددة لهاتف 7 iPhone سعة 32 جيجابايت مقابل 159 دولارًا أمريكي فقط، ما يعادل 2490 جنيهًا مصريًا.

تستطيع شراء نسخة 32 جيجابايت من آيفون 7 باللون الأسود من خلال هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والغبار.

جدير بالذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10.

ويأتى هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه  باللون الأسود عبر هذا الرابط.
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