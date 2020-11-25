حدث ليلاً | الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس.. سقوط هيثم الحريري.. حريق هائل بالمرج.. اتهامات لوزراء في انفجار بيروت

نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الأربعاء، الموافق 25 نوفمبر، نرصد أبرزها في السطور التالية:
طقس الأربعاء | تحذيرات من موجة عدم استقراروسقوط أمطار غزيرة
نشب حريق هائل بأسطح أحد العقارات في منطقة المرج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وتمكنت سلطات الدفاع المدني والإطفاء من السيطرة على الحريق.
أعلنت اللجنة العامة بمحافظة الإسكندرية، عن خسارة هيثم الحريري، المرشح المستقل على عضوية مجلس النواب، في جولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية.
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خطة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أمام الزمالك في نهائي "القرن" بدوري أبطال أفريقيا الجمعة المقبل.
كشف عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، حقيقة العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة للتدريب، خاصة بعد اعتزاله اللعب رسميًا قبل عدة أيام.
كشفت وسائل إعلام لبنانية عن طلب المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت من البرلمان اللبناني بالتحقيق مع عدد من الوزراء السابقين والحاليين بشأن ارتكابهم مخالفات وإهمال أدى إلى كارثة تفجير نترات الأمونيوم بالعاصمة اللبنانية
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن فترة حكمه لن تكون "ولاية ثالثة" للرئيس السابق باراك أوباما.
هدّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ألمانيا وأوروبا، بعد محاولة تفتيش السفينة التركية من قبل القوات الألمانية في البحر المتوسط.
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بدء الوزارة في إجراءات انتقال السلطة لفريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.