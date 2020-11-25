حدث ليلاً | الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس.. سقوط هيثم الحريري.. حريق هائل بالمرج.. اتهامات لوزراء في انفجار بيروت

نشب حريق هائل بأسطح أحد العقارات في منطقة المرج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وتمكنت سلطات الدفاع المدني والإطفاء من السيطرة على الحريق.





أعلنت اللجنة العامة بمحافظة الإسكندرية، عن خسارة هيثم الحريري، المرشح المستقل على عضوية مجلس النواب، في جولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية.

أعلنت اللجنة العامة بمحافظة الإسكندرية، عن خسارة هيثم الحريري، المرشح المستقل على عضوية مجلس النواب، في جولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية.

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خطة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أمام الزمالك في نهائي "القرن" بدوري أبطال أفريقيا الجمعة المقبل.

كشف عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، حقيقة العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة للتدريب، خاصة بعد اعتزاله اللعب رسميًا قبل عدة أيام.





لبنان.. توجيه اتهامات لعدد من الوزراء في انفجار مرفأ بيروت كشفت وسائل إعلام لبنانية عن طلب المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت من البرلمان اللبناني بالتحقيق مع عدد من الوزراء السابقين والحاليين بشأن ارتكابهم مخالفات وإهمال أدى إلى كارثة تفجير نترات الأمونيوم بالعاصمة اللبنانية





بعد انتقادات واسعة.. بايدن يرد: لن نكون ولاية أوباما الثالثة قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن فترة حكمه لن تكون "ولاية ثالثة" للرئيس السابق باراك أوباما.

