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محافظات

صحة القليوبية: الانتهاء من تطوير مستشفى كفر شكر بتكلفة 300 مليون جنيه

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:26 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لتطوير مستشفى كفر شكر المركزى بنسبة 100%  بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه.


 وأشار وكيل الوزارة إلى أن مستشفى كفر شكر المركزى تعد أحد أهم المشروعات الصحية التى تجرى تنفيذها على أرض محافظة القليوبية؛ حيث يعد يضم المستشفى تخصصات طبية متعددة ويقدم خدمة طبية لأهالى كفر شكر والمناطق المجاورة ، كما أنها تخدم أيضا المسافرين على طريق بنها - المنصورة السريع.

وتابع الطباخ ان المستشفى مقام على مساحة كلية تصل إلى 24 الف م2، وتبلغ مساحة المباني نحو 13 ألف م2 من إجمالي المساحة الكلية ويجري الانتهاء من فرش الأجهزة الطبية وتجهيز 230 سريرًا، و18 سرير عناية مركزة و41 سرير كلي مجهز بماكينات الغسيل الكلوي، و28 حضانة للأطفال المبتسرين لخدمة لأكثر من 200 ألف نسمة من اهالى قرى ومدينة كفر شكر

ويضم المستشفى تخصصات الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة- عظام – عيون - مسالك – أسنان – أوعية دموية – مخ وأعصاب) كما يضم تخصصات النساء وتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي.
إلى جانب ذلك فيضم المستشفى العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقي.

وكان محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد اجرى جولة لتفقد عدد من المستشفيات الجارى تطويرها منها تفقد أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمى بعد الانتهاء من اعمال تطويرها وإطلاق التيار الكهربائي للمستشفى تمهيدا لتشغيلها تجريبيا وإدخالها الخدمة لاستقبال المرضى.
وقال المحافظ أن موقع المستشفى متميز جدا لتمركزه وسط العديد من الخدمات الطبية كمركز الإسعاف والمعامل المركزية ومستشفى التأمين الصحي ومستشفى الاطفال التخصصى وغيرها من الخدمات الصحية التي ستخدم على المستشفى بعد افتتاحه.
كما تفقد المحافظ مستشفى طوخ المركزي الجاري إنشاؤه، وتخدم أكثر من 55 قرية و77 عزبة ، وتفقد مستشفى القناطر الخيرية المركزي ، ومستشفى الحروق، والتي تعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق وايضا تفقد مستشفى الخانكة المركزي.
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