تعليم القليوبية: لا تهاون في إجراءات مواجهة كورونا وإحالة المخالفين للتحقيق

أكد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنه لا تهاون على الإطلاق فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من تداعيات فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين لهذه الإجراءات .









وقال وكيل الوزارة، إن تشكيل لجان من المديرية والإدارات التعليمية لعمل جولات موسعة مفاجئة بالمدارس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات بما يضمن سلامة العاملين وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة والدائمة.





وأشار الفيومى الى أنه وجه بأعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي ودوري وتطبيق التباعد الاجتماعي، واستخدام الواقيات الشخصية بالإضافة إلى التهوية الجيدة ورفع الوعى.





من ناحية أخرى، أجرت سماح إبراهيم وكيل المديرية جولة تفقدية بمدرسة الشهيد عادل رجائي الرسمية للغات بإدارة العبور التعليمية وشددت على التطبيق الكامل والدائم للإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير التهوية الجيدة ورفع الوعى وترصد المرض واكتشاف أى حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.





وأكدت وكيل المديرية على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين والتنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن لمنع تواجد الباعة الجائلين وإزالة أى تراكمات للقمامة بمحيط المدارس وتوفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع أى تجمعات للطلاب أو أى تزاحم طلابي خلال الدخول والخروج وفصل الدخول عن الخروج من خلال منافذ منفصلة وعمل مسح حراري وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر.





وفي سياق متصل، قام مديرو ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة بجولات تفقدية بمدارس الإدارات لمتابعة سير العملية التعليمية حيث تابع خالد الشربينى مدير إدارة القناطر الخيرية مدرستى عباس محمد الرمالى للتعليم الأساسي ومدرسة الصغير للتعليم الأساسي.





كما تفقدت هالة حسام مدير إدارة طوخ مدرسة دندنا الإبتدائية ، وتابع سعيد ندا مدير إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية يرافقه على لاشين مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة مدرسة مسطرد الابتدائية.





وتابع خالد جرامون مدير إدارة كفر شكر و هالة عاشور وكيل الإدارة مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية التى تنظمها العلاقات العامة بالإدارة بمركز التنمية المهنية بحضور موجهى المواد الدراسية المشرفين على تنفيذ المسابقة ، وتفقد محمد مهدى مدير إدارة غرب شبرا يرافقه عادل داوود وكيل الإدارة عددا من المدارس لمتابعة سير العمل بها .





وأكد مديرو ووكلاء الإدارات التعليمية على توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والمعلمين والعاملين وتطبيق إجراءات الحماية الصحية للطلاب جنبا إلى جنب مع العملية التعليمية.