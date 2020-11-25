أخبارالتكنولوجيا.. اختراق وتسريب بيانات شخصية لأكثر من 300 ألف مستخدم على موقع شهير.. وشاومي تطلق أحدث هواتف بوكو ببطارية عملاقة

لطالما سعى هاتف آيفون الذكي الأشهر فى العالم عن إقتناء أحد إصداراتها لمميزة خاصةً ذات الحجم الصغير، الذى يجمع بين الأناقة والأداء السلس، إلا ان عادة منتجات آبل أسعارها مرتفعة، ولكن مع هذا العرض تستطيع اقتناء آيفون 7 بأقل من نصف سعره تقريبًا.







