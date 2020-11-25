أخبارالتكنولوجيا.. اختراق وتسريب بيانات شخصية لأكثر من 300 ألف مستخدم على موقع شهير.. وشاومي تطلق أحدث هواتف بوكو ببطارية عملاقة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة كالآتي:
أطلقت شركة شاومى الصينية، رسميا، هاتفها POCO M3، من فئة الهواتف المتوسطة، بعدد من الإمكانات الكبيرة التى ستجعله ينافس الهواتف المتوسطة من الشركات الأخرى، وتعد هذه المرة الأولى التى تطلق فيها شاومى هاتفا بمثل هذه القدرات تحت علامتها التجارية POCO ، وذلك بالإضافة إلى سعره الرخيص.
منذ أيام قليلة، فجرت شركة آبل، قرار وقف الدعم لعدد من الهواتف منها هاتف iPhone SE من فئة الهواتف المتوسطة والصادر منذ أشهر قليلة، والذى يعتبر أول هاتف آيفون من فئة الهواتف المتوسطة بسعر رخيص حيث يبلغ سعره أقل من 7000 جنيه مصرى، الأمر الذى سيعنى أن الهاتف لن يحدث أى تحديثات أو دعم فنى بدءا من العام القادم .
أعلنت شركة موتورولا الأمريكية Motorola رسميا، هاتف Moto E7 من فئة الهواتف المتوسطة وبسعر رخيص، وذلك بعد إطلاق هاتف Moto E7 Plus، الذى يشبهه إلى حد كبير، ولكن هاتف Moto E7 سيصدر بسعر أرخص من هاتف Moto E7 Plus .
كشفت تقارير أنه تم اختراق آلاف الحسابات لمستخدمى موقع البث الموسيقى الأشهر فى العالم، Spotify سبوتيفاى، وذلك بعد تعرض ما يقرب من 300 ألف مستخدم للقرصنة الإلكترونية، من قبل هاكرز غير معروف مصدرهم.
كشفت تقارير أن الموعد النهائي لإطلاق هواتف Galaxy S21 من شركة سامسونج، سيكون في بداية شهر يناير العام القادم 2021، وهو ما يعد مفاجآة كبيرة لمعظم المستخدمين، حيث إن الموعد الطبيعى لسامسونج في إطلاق هواتفها الرائدة تكون فى نهاية شهر فبراير أو أول مارس من كل عام.
لطالما سعى هاتف آيفون الذكي الأشهر فى العالم عن إقتناء أحد إصداراتها لمميزة خاصةً ذات الحجم الصغير، الذى يجمع بين الأناقة والأداء السلس، إلا ان عادة منتجات آبل أسعارها مرتفعة، ولكن مع هذا العرض تستطيع اقتناء آيفون 7 بأقل من نصف سعره تقريبًا.
كشف محلل آبل الشهير مينج شو كو عن ارتفاع مبيعات هاتف آيفون 12 بشكل غير معقول على عكس المتوقع بسبب سعره المرتفع، وذلك بعد مرور وقت قصير على إطلاق الهاتف بشكل رسمي، حيث تزايد الطلب بصورة ضخمة على إصدارى آيفون 12 برو و 12 برو ماكس، الأمر الذى يعني احتمالية تخطي الرقم الذى حققه آيفون 11 فى العام المنصرم.