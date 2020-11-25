بعد قرار زيادة فصول الحضانات.. نواب: كورونا غيرت المفاهيم.. ومطالب بزيادة الاهتمام بمرحلة الطفولة

ماجدة نصر: قرار مهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد



فتحي ندا: اهتمام الدولة بالحضانات ملموس

عبد الفتاح محمد: الدولة تسعى لإحداث نقلة نوعية في المنظومة التعليمية بمصر















في ظل تزايد انتشار فيروس كورونا، واستمرار الطلاب والتلاميذ في الذهاب إلى الدراسة، بدأت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبدولي، بحث عدد من المقترحات لسد الفجوة في فصول الحضانات.





ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على زيادة فصول الحضانات؛ لتوفير هذه الخدمة للأسر التي تحتاجها، مع إمكانية استغلال بعض أصول الدولة لتوفير هذه الخدمة.









وتتجه الحكومة لاستغلال ساحات مراكز الشباب ووضع فصول ذكية متنقلة بها بخدماتها، لتوفير الخدمة التعليمية للأطفال حتى سن 4 سنوات، وكذا استغلال عدد من الفصول في الدور الأرضي ببعض المدارس التي يتوافر بها فصول تسمح بذلك لتكون حضانة للأطفال، أو تركيب الفصول المتنقلة بساحات هذه المدارس، وتقديم الخدمة للأطفال؛ وذلك بهدف العمل على سد العجز في هذه الفصول على مستوى الجمهورية.









وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، بهذا القرار، مشيرين إلى ضرورة الاهتمام بهذه الفئة.











الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أشادت بالقرار بقرار تكليف الوزارت المختلفة بزيادة فصول الحضانات؛ لتوفير هذه الخدمة للأسر التي تحتاجها، قائلة: "قرار جيد للغاية، خاصًة في تلك المرحلة التي يتفشي فيها انتشار فيروس كورونا".









وأكدت " نصر"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار سوف يساعد في زيادة عدد الفصول، خاصًة لتلك المرحلة التعليمية التي تحتاج إلى رعاية خاصة، لافتة إلى أن هناك العديد من المدارس التي يقل بها عدد الفصول المخصصة للحضانات.









وأوضح عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هذا القرار يساعد في سد عجز هذه الفصول على مستوى الجمهورية، منوهة إلى أن مقترح تطبيق فصول ذكية متنقلة يساعد في توفير الخدمة التعليمية والتربوية معًا لهذه الفئة من الأطفال دون حدوث أي عوائق.









من جانبه، أشاد الدكتور فتحي ندا، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تكليف الوزارت المختلفة بزيادة فصول الحضانات؛ لتوفير هذه الخدمة للأسر التي تحتاجها، قائلا: "اهتمام الدولة بالحضانات أصبح ملموسا وكورونا ساعدت في تغيير المفاهيم الخاطئة الموجودة في المجتمع".











وأوضح "ندا"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المرحلة لا يوجد أماكن كافية لها في المدارس المختلفة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتيح اهتمام أكبر بهذه الفئة ويعكس مدى أهميتها.











وقال عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن استغلال المناطق الواسعة في بناء حضانات أمر في غاية الأهمية، لافتا إلى أن الجميع يسعى في الفترة الحالية للاهتمام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".











بدوره، قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إن تكليف الرئيس السيسي بالعمل على زيادة فصول الحضانات وتصنيع فصول ذكية متنقلة، يعد خطوة جيدة لسد العجز في هذه الفصول، مشيرًا إلى أن هناك نقصا حادا في عدد الفصول المخصصة للحضانات بالمدارس.









وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن هذه المرحلة التعليمية تحتاج إلى توفير مناخ تعليمي وتربوي جيد، منوهًا إلى أن هذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل الأساسية لتكوين بنيه تعليمية سليمة لدى الأطفال.









وأكد عضو مجلس النواب، أن توفير عدد كبير من تلك الفصول يساعد في تحقيق هذه الخطوات السابقة، لافتا إلى أن استغلال الساحات المدارس في توفير المزيد من الفصول من خلال الفصول المتنقلة.









وتابع: "الدولة تضع خططا جيدة للارتقاء بمستوى التعليم في مصر بداية من تلك المرحلة التي تسبق مرحلة التعليم الأساسي وحتى مرحلة التعليم الثانوي".