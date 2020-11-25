جامعة القناة تنظم 8 برامج تدريبية متكاملة بشهر ديسمبر لأعضاء هيئة التدريس

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس أن مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية يستعد لتنفيذ خطته التدريبية لشهر ديسمبر ٢٠٢٠،





مؤكدا أهمية التدريب في خلق كوادر بشرية مدربة تواجه التحديات العلمية محليا وعالميا.





وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز تنمية الموارد البشرية إن المركز يقدم مصفوفة تدريبية متميزة لأعضاء هيئة التدريس وللجهاز الإداري؛ بما يواكب احتياجاتهم التدريبية، وينمي مهاراتهم الوظيفية، موضحا أن خطة ديسمبر التدريبية تستمر في الفترة من ٥- ٢٧ ديسمبر القادم.





وقالت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس إن الخطة التدريبية للمركز لشهر ديسمبر هي برنامج الإدارة الجامعية يومي ٥ ، ٦ ديسمبر القادم بمقر المركز ، ينفذ في الفترة الصباحية من ١٠- ٢ظهرا، ويستهدف مدرس وأستاذ مساعد.





ويقام برنامج الكتابة العلمية للبحوث، يومي ٩، ١٠ ديسمبر أونلاين، في الفترة المسائية من ٥- ١٠ مساءا، وتستهدف معيد ومدرس مساعد.

برنامج السلوك المسئول في البحث العلمي يومي ١٢، ١٣ ديسمبر في الفترة الصباحية من ١٠-٢ صباحا ، وينفذ بمقر المركز مستهدفا جميع الفئات.

وبرنامج النشر العلمي الدولي يومي ١٤، ١٥ ديسمبر في الفترة الصباحية من ١٠- ٣ظهرا، وينفذ أونلاين ويستهدف جميع الفئات.

برنامج نظم الامتحانات وتقويم الطلاب يومي ١٦، ١٧ ديسمبر في الفترة الصباحية من ١٠-٢ ظهرا ، وينفذ بمقر المركز ويستهدف مدرس مساعد، برنامج التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات النعليم العالي من ١٧- ١٩ ديسمبر في الفترة الصباحية من ١٠-٣ ظهرا، وينفذ أونلاين ويستهدف مدرس وأستاذ مساعد، برنامج نظام الساعات المعتمدة يومي ٢٢، ٢٣ ديسمبر في الفترة الصباحية من ١٠- ٣ ظهرا، ويقام أونلاين مستهدفا مدرس وأستاذ مساعد، برنامج تصميم المقرر الدراسي والبرنامج الأكاديمي يومي ٢٦، ٢٧ ديسمبر في الفترة الصباحية من ١٠-٢ ظهرا بمقر المركز وتستهدف مدرس وأستاذ مساعد.





وأضافت الدكتورة عفاف عطيه إنه تم تحديد ضوابط المشاركة و الالتحاق بالدورات حيث يتم التسجيل وتسديد الرسوم قبل انعقاد الدورة بأسبوع على الأقل، وذلك في مقر مركز تنمية الموارد البشرية (لا يوجد أي تسجيل إلكتروني) ولا يُعترف بأى تسجيل بدون تسديد الرسوم، يجب مراعاة تسجيل البيانات بدقة متناهية لاستخراج شهادة صحيحة.





وسيتم غلق التسجيل فور الوصول للعدد المستهدف من المشاركين في كل برنامج، في حال إلغاء البرنامج التدريبى لأى سبب، سيتم إبلاغ المشتركين من خلال رسالة واتساب.





وطالبت الراغبين في المشاركة بالدورات الأون لاين، بتحميل برنامج Microsoft Teams على أجهزة الحواسب الآلية الخاصة بهم استعدادًا للتدريب من خلاله.





ويُشترط لاجتياز البرنامج التدريبي الحضور بنسبة ١٠٠% وفى الموعد المحدد للبرنامج، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية وذلك خلال موعد البرنامج الرسمي.





وسيتم تقييم البرنامج التدريبى وأداء المدرب من وجهة نظر المشاركين، كما سيتم إجراء اختبار تحصيل معرفى للسادة المشاركين كشرط لاجتياز البرنامج.





موضحة البريد الألكترونى الذي سيقوم المشارك بتسجيله في استمارة التسجيل، الذي سيتم إضافته به على مجموعة ميكروسوفت تيمز للبرنامج التدريبى، لذا تأكد من الدقة، حيث غير مسموح بتغييره قبل انعقاد البرنامج.





مشددة علي أهمية التأكد من عدم حصولهم على البرامج المطروحة خلال أي درجة علمية سابقة قبل التسجيل، وفى حال تسجيل المشارك ثم انسحابه من الدورة سيتم توقيع غرامة مالية متمثلة في تسديد رسوم الدورة





وينوه المركز إلى أن جميع برامج مركز FLDC تعتبر برامج أساسية، علما بأنه يبدأ الحجز وتسديد الرسوم بمقر المركز بدءا من يوم الأحد المقبل ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠.



