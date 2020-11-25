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فن

الحرية ممتعة.. ابنة أصالة تشارك صورا مع أشهر تمثال في نيويورك

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:48 ص
شام الذهبي
شام الذهبي
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ندى فكري
نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت شام في الصور مع تمثال الحرية في نيويورك والصور الأخرى وهي تطعم الحمام، مما أثار إعجاب متابعيها.


وعلقت شام على الصور قائلة: "الحرية ممتعة".

  
وكان قد تم فسخ خطوبة شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، من الطبيب معتز نصير، بعد أشهر قليلة من إعلانها لهذه الخطوبة في منشور على خاصية الستوري على "إنستجرام"، حين وجهت له رسالة حب وكتبت: "أحبك.. ستكون رفيقي في الفلانتين للأبد"، ليرد هو بمنشور خاص ويعلن عن هذا الحب والارتباط ويقول فيه: "في أكتوبر لقيت نصفي الحلو"، وقد ألحق المنشور بصورة تجمعه بشام.


وكان مصير شام يشبه مصير والدتها مع قصص الحب والارتباط، فهي كانت متزوجة من رجل أعمال ولم يكتب لعلاقتها مع زوجها النجاح، فانفصلت عنه بعد ارتباط دام ٤ سنوات.


ولم تقم شام الذهبي بالإعلان عن هذا الخبر ولم تنشر أي منشور، إنما كان مصفف الشعر اللبناني جو رعد هو من أعلن عن هذا الخبر، ففي مقابلة كان يجريها سُئل في خلالها عن التحضيرات التي يقوم لها استعدادًا لزفاف شام جاء ردّه: "لا أعتقد أنّ الحفل سيتم لأنّ شام انفصلت عن خطيبها حسب ما قالته لي أصالة، إلا أنني لا أملك الكثير من التفاصيل بهذا الخصوص".
 

ومن الممكن أن يكون جو قد ورّط نفسه في الإعلان عن هذا الخبر كون شام وللحظة كتابة هذا التقرير لم تصرّح بأي معلومة كما أنّها لم تنف ما قاله رعد.


يذكر أنّ الفنانة أصالة، والدة شام، انفصلت هي الأخرى عن زوجها المخرج طارق العريان، قبل عدة أشهر.


وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بتصريحات جديدة للنجمة السورية أصالة أثناء حوارها مع مجلة "زهرة الخليج" الإماراتية، على هامش مشاركتها في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الرابع، حيث أكدت أن الظروف التي واجهتها خلال العمل على ألبومها الجديد "لا تستسلم" من المستحيل أن تتكرر طيلة حياتها.


وأوضحت أصالة نصرى أنها بدأت العمل على الألبوم منذ بداية أزمة كورونا وخلال فترة الحظر، وذلك بعد انفصالها فورًا عن زوجها المخرج طارق العريان، كاشفةً عن أنها كانت تعيش حالة من الألم والمعاناة والصدمة.


وقالت أصالة: "الألبوم بكل ظروفه مستحيل أن تتكرر في حياتي، الألبوم عملت عليه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وبداية الحظر في مصر، وكانت هناك معاناة وكنت في أسوأ مراحل حياتي على الإطلاق".


وأضافت: "عملت عليه بعد انفصالي وفي بداية ألمي وصدمتي وذهولي، وكنت أريد أن أهرب بأي طريقة، وذلك من خلال الفن والعمل".


وأشارت أصالة إلى أن أزمتها الأخيرة مع مطلقها طارق العريان لم تفقدها ثقتها بالرجال، مؤكدةً أن أغلب أصدقائها من الرجال، وقالت: "أكثر إنسان في العالم أكن له الحب والاحترام هو رجل وهو أبي، وبالعكس أنا أحب الرجل الصديق والأخ".
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