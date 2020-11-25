شاهد.. إحدى مشاهير السوشيال ميديا تبهر المتابعين بصوتها

قالت المطربة الشابة شريهان شوكت، إحدى مشاهير السوشيال ميديا، إنها تحب الغناء منذ الطفولة، مؤكدة أن والدتها حرصت على تنمية موهبتها فى الالتحاق بالفرق الموسيقية والغنائية.









وأضافت شريهان شوكت، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن والدتها كانت ترى فيها المطربة الصاعدة المستقبلية.









وأشارت المطربة الشابة إلى أن والدتها كانت تخاف من دخولها مجال الغناء بمفردها، ولكنها اطمأنت بعد أن راقبت تعليقات الناس على موقع التيك توك بعد نشر أغانيها، لافتة إلى أنها وصلت إلى مليون متابع.









وأكدت أنها بدأت فى أول شهرين أو أكثر بعدد متابعين لا يذكر، ولكنها لم تحبط وأكملت مسيرة الغناء التي تحبها، منوهة إلى أن الناس لم يصدقوا صوتها فى البداية واعتقدوا أنها تقوم بتركيب الأصوات مع حركة الفم.







