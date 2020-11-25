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توك شو

شاهد.. إحدى مشاهير السوشيال ميديا: بحب المهرجانات وبغنيها بطريقتي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
إحدى مشاهير السوشيال
إحدى مشاهير السوشيال ميديا
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ريهام فيكتور
قالت المطربة الشابة شريهان شوكت، إحدى مشاهير السوشيال ميديا، إن الأغاني القديمة تختلف عن الأغاني الجديدة الشبابية الموجودة حاليًا، منوهة إلى أن الأغاني القديمة تعطى مساحة للصوت ومدى حلاوته.

وأضافت شريهان شوكت ، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن المطربين الجدد يحاولون المزج بين الطرب القديم  والجديد معًا لتناول إعجاب الجميع .

وأشارت إلى أن والدتها كانت تخاف من دخولها مجال الغنء بمفردها ، ولكنها بعد أن راقبت تعليقات الناس على موقع التيك توك بعد نشر اغانيها  ، مشيرة إلى أنها وصلت إلى مليون متابع .

وأكدت أنها بدأت فى أول شهرين أو أكثر بعدد متابعين لا يذكر عددهم ، ولكنها لم تحبط وأكملت مسيرة الغناء التى تحبها ، منوهة إلى أن الناس لم يصدقوا صوتها فى البداية واعتقدوا أنها تقوم بتركيب الأصوات مع حركة الفم .

وتابعت أنها قامت بعمل فيديو غنائى ومن بعده تشرح فيه مدى صدق صوتها وعدم تركيبه على أى برنامج أخر .

وأوضحت أنها تسعى لينال صوتها إعجاب كافة الأذواق من الأغاني القديمة والحديثة وحتى المهرجانات ، منوهه إلى أنها تحب غناء المهرجانات بطريقتها الخاصة  بواسطة تغير النغمات وإنما بنفس الكلمات .
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