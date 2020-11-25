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أخبار العالم

أرمينيا: بقاء قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ لن يقتصر على 5 سنوات

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:58 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اليوم الاربعاء إن بقاء قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ لن يقتصر على فترة واحدة مدتها 5 سنوات.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية قوله "إنه من الضروري في الوقت المناسب إقامة ضمانات للأمن والاستقرار في المنطقة، لكن بما أن نزاع قره باغ طويل، لا أعتقد أن بقاء قوات حفظ السلام الروسية سيقتصر على 5 سنوات"، مشيرا إلى أنه يمكن تمديد هذه الفترة تلقائيا.
وشدد رئيس الوزراء الأرميني على أن نشر قوات حفظ سلام روسية في منطقة قره باغ هو "مسألة اتفاق سياسي تم التوصل إليه"، وجرت صياغته في بيان مشترك لقادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 9 نوفمبر الجاري.
وأكد أن القضية الرئيسية في الوقت الحالي هي ضمان الاستقرار في قره باغ والمنطقة، وضمان سلامة مواطني الإقليم، معربا عن أمله في أن تعمل قوات حفظ السلام الروسية على تنفيذ هذه المهمة بنجاح.

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