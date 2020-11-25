سوريا: غارات جوية إسرائيلية قرب دمشق

أعلنت سوريا اليوم الأربعاء، أن دمشق تلقت ضربات جوية إسرائيلية.





ونقلت وكالة أنباء "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من ليل 24 من الشهر الجاري قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق واقتصرت الخسائر على الماديات".





ولم يذكر المصدر أي تفاصيل بشأن الهدف الذي استهدفته الضربة.





لكن صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية قالت، بدون أن تنسب إلى مصدر، أن الضربة استهدفت قاعدة عسكرية في منطقة "جبل مانع" قرب بلدة "الكسوة"؛ حيث يترسخ الحرس الثوري الإيراني منذ فترة طويلة في منطقة وعرة على بعد 15 كم جنوب دمشق.





ولم يصدر بيان رسمي من إسرائيل حول الهجوم حتى الساعة 7:00 ت.غ.





ونادرا ما تعلق إسرائيل على ما يقال بخصوص قصفها مواقع في سوريا بين الفينة والأخرى.





وشنت إسرائيل غارات جوية على ما وصفتها بأنها مجموعة واسعة من الأهداف السورية والإيرانية في سوريا، في مؤشر على أنها ستواصل سياسة القصف عبر الحدود رغم هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات.





قال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت مسبقًا، إنهم يهدفون إلى إبعاد إيران من سوريا خلال الأشهر الـ12 المقبلة.