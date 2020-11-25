التضامن: 120 مليون جنيه تكلفة مشروعات خدمة المرأة المصرية.. فيديو

كشفت الدكتورة نرمين منصور، أخصائي أول تخطيط ومتابعة مشروعات المرأة في وزراة التضامن، عن اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خدمات المرأة المصرية.





،وتشارت إلى أن الشئون العامة لشئون المرأة حاليا تهتم بالمشروعات التنموية والإنتاجية، وأيضا بتنمية المرأة الريفية بصفة خاصة، و أن الوزارة تقيم مشروعات على مستوى 25 محافظة، باستثناء القاهرة والإسكندرية.

وأضافت نرمين منصور، عبر مكالمتها الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية"دى إم سي"، أن الوزارة قامت حتى الآن بتنفيذ 113 ألف مشروع، بإجمالي 120 مليون جنيه، قد تكون مشروعات بسيطة للمرأة البسيطة يساعدها على تغير الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأسرتها، بحيث يكون المشروع فيما بين 1000 إلى 5000 جنية، بمصاريف إدارية 5% فقط، بحيث يتم تسديد الأقساط على مدار 24 شهر.

وأشارت "منصور"، إلى أنه لم تكن السيدات متخوفات من القسط الشهري، وذلك يرجع لمدة التقسيط إلى 24 شهر، بحيث إنه لم يتجاوز القسط 250 جنيها.





وأوضحت أنه يوجد دراسة جدوى لكل فتاة بالمشروع الخاص بها، بحيث تكون الوزارة على علم بالدراسة والبحث الاجتماعي للمشروع، وذلك من قبل البداية بالمشروع.

وأضافت أخصائي أول تخطيط ومتابعة مشروعات المرأة في وزارة التضامن، أن القسط الشهري لم يتضمن أي فوائد، سوى النسبة 5% التي تكون في أول المشروع فقط، مشيرة إلى مجالات المشاريع تتنوع ما بين جميع حرف، تسمين مواشى، تربية دواجن ومناحل، فيوجد العديد من المشروعات حسب البيئة التي تعيش بها المرأة، مؤكدة أن الوزارة تعمل جاهدة في محاولة تحويل المرأة الريفية إلى وحدة إنتاجية تساعد على تغير أسرتها والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

وتابعت أخصائي أول تخطيط ومتابعة مشروعات المرأة في وزراه التضامن، أن الوزارة تقوم بعمليات التسويق لمنتجات المرأة لكل مشروع على حدى، من خلال مشاركته بالمعارض على مستوى المحافظات، بحيث تستطيع كل امرأة أن تشارك في المعرض التابع للمحافظة التي تعيش بها، موضحة ان الوزارة تقوم بالربط بين السيدات في سلاسل قيمة، بحيث أن يمكن للسيدات أن تساعدن بعضهن في المشروع، كمثال مشروع الدواجن فتوجد سيدة تربى الدواجن، وأخرى تقوم ببيع تلك الدواجن والبيض في الأسواق.