إن كنتِ من محبي ارتدائها.. تعرفي على أحدث صيحات موضة العبايات 2021

يعد ارتداء العبايات الخيار المفضل للكثير من الفتيات اللاتي يفضلن ارتداء الملابس الفضفاضة الواسعة، وذلك لسهولة ارتدائها، كما أنها عملية ومريحة ومناسبة لكثير من الخروجات والمناسبات المختلفة.





وقالت الفاشون بلوجر شيرين هاني، إن العبايات باللون الأسود هي أفضل خيار عملي للكثير من الفتيات والسيدات، ما تمنحه من إطلالة مثالية وجذابة؛ إضافة إلى أن العبايات متوفرة بالعديد من الموديلات البسيطة دون الكثير من التطريزات للخروجات العادية، وبالتطويرات للمناسبات وغيرها.









وأكدت الفاشون بلوجر، أن العبايات من الأساسيات التي يجب أن تقتنيها الفتيات والسيدات داخل خزانة الملابس، وهي إحدى الإطلالات التي لا تحتاج إلى الوقت للتألق بها، فـ ارتداء العبايات سريع وهي جذابة وغير متكلفة في الشكل.

وأفادت "هاني"، في تصريح لـ "صدى البلد"، بأن ارتداء العبايات يمكن أيضا أن تكون مناسبة للعمل، حيث يمكن اختيار العبايات بقصات مختلفة ومفتوحة مع ارتداء تحتها البنطال تعطي إطلالة فورمال بشكل أكبر.

وأوضحت أنه يمكن تنسيق العبايات مع الإكسسوارات البسيطة مع شنطة متوسطة الحجم ذات الألوان المختلفة والتي تفضليها، وتتناسب أيضا مع اغلب العبايات وبالأخص المفتوحة من الكعب العالي، فهي تعطي إطلالة مميزة .





وأضافت الفاشون بلوجر، إلى أن العبايات تعتبر الأكثر مناسبة في الزيارات العائلية؛ حيث تعتبر العباية هي الاختيار الأمثل إذا كانت الزيارة لأسرتك أو لـ أسرة الزوج.





وتابعت "هاني"، أن في الآونة الأخيرة ظهرت العديد من التصميمات المميزة للعبايات، وبالرغم من أن اللون الأسود هو اللون الأكثر تألقا في العبايات إلا أنه ظهرت العديد من الألوان الأخرى.





ومن جانبها افادت هاني، أن العبايات المطرزة تظل الأكثر شيوعًا بين البنات، كما يمكن ارتدائها مع حذاء بكعب عالي، أو حذاء رياضي مع بنطلون چينز إذا كانت ذات فتحة كبيرة.



