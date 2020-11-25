شاهد محافظ الإسكندرية يشرف على أعمال سحب المياه بالشوارع

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائبه الدكتور أحمد معوض، أعمال سحب المياه بمنطقة 25 تقاطع المستشارين، والتى تم الدفع بأكثر من 6 سيارات بالإضافة إلى عدد 4 طلمبة لسحب المياه من قبل شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية ومدن القناة والجيزة والصرف الصحى بالإسكندرية.





وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي أن الموجة الأولى بدأت شدتها حدود الساعة 3 فجرا، واستمرت لأكثر من ثلاث ساعات متصلة.





وأضاف أنه تم المرور على اغلب المحاور الرئيسية وسحب المياه منها.





ورافق المهندس ممدوح رسلان فى جولته، رئيسا شركتى الصرف الصحي و مياه الشرب بالإسكندرية.





وأشار بيان الشركة القابضة إلى أنه تم الانتهاء من سحب تجمعات مياه الأمطار بمناطق كورنيش البحر و محمد نجيب و ملك حفني و منطقة غرب الاباري و الورديان و الماكس و العجمي و الهانوفيل و البطاش، و كان يوجد بعض تجمعات المياه بمنطقة شريط الساحل حتي الحمام و تم التعامل معها، و تجمعات بمنطقة البرج.





و فى سياق متصل، أشار إلى متابعته لكافة تطورات موجة الطقس السيئ بمختلف المحافظات، من خلال غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي، بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات و الجهات التنفيذية فى إطار توجيهات وزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية.