إجراءات رادعة لإزالة البناء على الأراضي الزراعية في الفيوم

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أنه فى إطار تنفيذ تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم باستمرار شن الحملات والمتابعة اليومية للتصدى لأعمال البناء المخالف والتعامل الفورى معها والإزالة الفورية فى المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن.

من جانب آخر شدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة ومنع جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأيضا ضرورة المتابعة الدورية وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات المخالفة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كافة التعديات لردع المخالفين فى شروط البناء والمتعدين على الأراضي الزراعية.

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خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية برعاية المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ إزالة عدد 4 حالات تعد بالمهد على مساحه 2 قيراط حاله كفر محفوظ وحاله عفيفى وحالتان بندر طاميه وذلك بحضور المهندس عرابى محمد يمانى رئيس قسم حمايه الأراضي والأستاذ محمد فتحى نائب رئيس المجلس ومديرين الجمعيات.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينه اطسا بتنفيذ اليوم إزالة عدد ٣ حالات تعدي على الأرض الزراعية بمركز اطسا بمساحة خمسة قراريط وهم بناحية زمام بندر اطسا عدد ٢ حالات بمساحة ثلاثة قراريط وزمام ناحية الصوافنه حاله واحده بمساحة قيراطان.





بحضور المهندس علي مشرف رئيس قسم حماية الأراضي والمهندس محمد عبدالحافظ مسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس مجدي عبدالطيف مسؤول حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالفيوم والمهندس ناصر محمد كامل مسؤول حماية الأراضي بالمديرية ومحسن عبدالباقي سكرتير رئيس مجلس مدينة اطسا و هاني سالم مسؤول حماية الأراضي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا وقوات شرطة مركز اطسا بقيادة المقدم عبدالله نائب مأمور مركز شرطة اطسا .