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عميد حقوق القاهرة لـ صدى البلد: ليس لدينا امتحانات ميدتيرم.. منع دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات.. ورفع جميع المحاضرات على المنصة الإلكترونية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
عميد حقوق القاهرة
عميد حقوق القاهرة
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مريم عزت
  • عميد حقوق القاهرة:
  • لدينا عيادات طبية بالكلية للطلاب للتعامل مع حالات كورونا 
  • تسجيل المحاضرات بـ كاميرات حديثها ورفعها على المنصة الإلكترونية 



تعتبر كلية الحقوق جامعة القاهرة من أعرق كليات الموجودة بجامعة القاهرة، فهى أول كلية حقوق أنشئت فى مصر عام 1868، وذلك فى عهد الخديوى إسماعيل، وقبل أن تنضم إلى الجامعة المصرية سنة 1925 كانت مدرسة تسمى مدرسة الإدارة والألسن، ثم انفصلت مدرسة الإدارة عن مدرسة الألسن حتى صدر قرار بتسميتها مدرسة الحقوق، ولذلك قام موقع "صدى البلد" بإجراء حوار مع عميد هذه الكلية العريقة للتعرف على أهم الإجراءات التى تتخذها الكلية لتسيير العملية التعليمية فى ظل جائحة كورونا. 


 ما الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الكلية للتقليل من الإصابة بفيروس كورونا؟
الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية التى وضعتها جامعة القاهرة والمجلس الأعلى للجامعات، من تباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى والمدرجات والكلية لديها أكثر من عيادة لمساعدة الطلاب عند شعور أحد بأحد الأعراض.



ما الإجراءات التى تتخذها الكلية حال وجود حالات اشتباه كورونا؟
نقوم بعزل الطالب المصاب ومنعه من الاختلاط بغيره حتى انتهاء فترة العزل، كما أن هناك أماكن مخصصة للعزل سواء من خلال أماكن العزل الموجودة بالعيادة الطبية الخاصة بالكلية أو من خلال المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، ولا يدخل الطالب لمقر الكلية إلا بعد التأكد
 من سلامته وتعافيه بشكل نهائي، وتوجد متابعة دائمة من قبل الكلية لطلابها، وفي حال ثبوت اختلاط طالب بغيره أثناء فترة العزل يتم إحالته للتحقيق.


ما العقوبات التي تقع على الطلاب المخالفين لارتداء الكمامات؟
لا توجد عقوبات واضحة، ولكن لا دخل الطالب الحرم الجامعى إلا بالكمامة ويعمل كل فرد أمن أو موظف أو دكتور على التنبيه على الطلاب بالالتزام بارتدائها. 


بعد انطلاق المنصة الإلكترونية لجامعة القاهرة.. هل تم الاستغناء عن الكتاب الدراسي؟
الكلية تعتمد على الكتب الدراسية بجانب المنصة التعليمية الخاصة بالكلية (بلاك بورد)، والتي أطلقتها الجامعة في طرح مقرراتها للطلاب، لا يمكن الاستغناء عن الكتب الدراسية في طرح المقررات للطلاب، فلا يمكن الاعتماد الكلي على مصدر واحد في طرح المناهج الدراسية، كما أن الكتب الدراسية تعد الحل البديل للطلاب الذين يواجهون مشكلات في تناول المقررات والبرامج الدراسية على المنصة التعليمية الخاصة بالكلية، بسبب ضعف الإنترنت في بعض الأماكن، وكذلك الطلاب الذين يقيمون في أماكن نائية، لذلك تعد هذه الكتب المصدر البديل في تلقي المقررات الدراسية. 


كيف تسجل المحاضرات وترفع على المنصة الإلكترونية؟
قامت الكلية بشراء كاميرات حديثة وخصصت أماكن لتسجيل المقررات الدراسية لرفعها على المنصة التعليمية لجامعة القاهرة لتكون بجودة جيدة، يمكن للطلاب العودة لها مرة أخرى، كما تعتبر كلية الحقوق من اولى كليات جامعة القاهرة التى قامت بتسجيل المحاضرات بجودة عالية.


ما الأنشطة الطلابية الموجودة بالكلية؟
المتاح هى الأنشطة الفردية التى تحتاج طالبا أو اثنين مثل الشطرنج والبينج بونج وغيرها، لأن الكلية ملتزمة بقرارات مجلس الأعلى للجامعات بخصوص الأنشطة الجامعية التى تحتاج إلى وجود عدد كبير من الطلاب فهى غير متاحة. 


ما موعد امتحانات الميد تيرم بالكلية؟
لا توجد امتحانات ميد تيرم بالكلية، حيث إنه سيتم الاقتصار على امتحاني أول السنة الدراسية وآخرها، وموعد امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر انعقادها في يناير المقبل، وسيتم إجراء الامتحانات وفقًا للإجراءات الاحترازية المقررة وتقسيم الطلاب على مجموعات، خاصة بعد رفع درجة التشديد على الإجراءات الاحترازية.
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